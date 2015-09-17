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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Eylül 2015"

3 yıl
1,5b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Canon

Canon, aynasız fotoğraf makinesi konusuna ağırlık verecek
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
EOS-M ailesi ile aynasız fotoğraf makinesi pazarında istenilen seviyeye ulaşamayan ya da daha doğru bir tabirle DSLR ürünlerini sekteye uğratmamak adına bu alana çok büyük önem göstermeyen Canon, görünüşe bakılırsa bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. Canon'dan kıdemli genel müdür Masaya Maeda'nın söylediğine göre şirket, aynasız fotoğraf makinesi gelişimine çok daha fazla oranda ağırlık verecek ve büyük eleştiriler alan EF-M lens ailesini sonunda genişletecek. Maeda'ya göre Canon'dan yakın zamanda yeni bir aynasız fotoğraf makinesi gelecek ve tüketiciler bu modeli oldukça sevecek.
Canon EOS 80D hakkında konuşulmaya başladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un 2013 yılında resmi olarak duyurduğu APS-C sensörlü DSLR fotoğraf makinesi 70D'nin yerini alacak model hakkında konuşulmaya başlandı. Şimdilik EOS 80D olarak adlandırılan model, kesin olmayan bilgilere göre 28MP ila 34MP arası çözünürlükte bir APS-C sensör taşıyacak. Elektronik perde modu ve renkli üst LCD ekran gibi özellikleri taşıması da beklenen Canon 80D, tahminler doğru çıkarsa 2015 yılı bitmeden kullanıcıların karşısına çıkartılacak.
Sony

Sony, a7s II ve a7R II'ye 14-bit sıkıştırılmamış RAW desteği veriyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Görüntüleme sektöründe devrimsel ürünler hazırlamaya devam Sony, a7S II ile beraber, a7R II'ye ise yazılım güncellemesi ile 14-bit sıkıştırılmamış RAW desteği vereceğini duyurdu. Bazı diğer modellere de gelmesi beklenen destek, şimdiye kadar sıkıştırılmış RAW çekimler yapan modellerden çok daha detaylı görüntüler alınmasına imkan tanıyor. Ayrıca böylece Sony'nin üst seviye FF (Tam kare) sensörlerinden çok daha yüksek performans da alınabilecek.

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