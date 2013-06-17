Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Haziran 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon

DxOMark, Canon 700D ile en yüksek performans sağlayan lens modellerini yayınladı

Dijital fotoğraf makineleri ve lensler için yayınladığı ayrıntılı incelemeler ile tanıdığımız DxOMark, Canon'un güncel DSLR fotoğraf makineleriden 700D ile kullanıldığından yüksek performans sağlayan 35 farklı lens modelini inceledi. Lensleri 40-50mm, 70-135mm ve standart zoom olarak üç ayrı kategoriye ayıran sitenin başarılı bulduğu lens modellerine buradan ulaşabilirsiniz.





Sigma

Sigma, DP1, DP2 ve DP3 Merrill isimli kompakt fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı

Foveon görüntü sensörü ile üst seviye görüntüsü ortaya koyan Sigma'nın Merrill ailesi için yayınlanan yeni yazılım güncellemeleri DP1 modelini 1.04, DP2 modelini 1.05 ve son olarak DP3 modelini 1.02 sürümüne yükseltiyor. Genel olarak performans artışlarının yapıldığı, birçok hatanın giderildiği ve birçok yeniliğin getirildiği güncellemelere aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.







