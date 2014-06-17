Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Haziran 2014"

4 yıl
265
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic

Panasonic’in yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi FZ1000 ile çekilmiş ilk örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Panasonic’in büyük bir sürpriz yaparak geçtiğimiz hafta içerisinde duyurusunu yaptığı yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi FZ1000 ile çekilmiş ilk örnek fotoğraflar Ephotozine ve Tech-Radar tarafında yayınladı. Teknik olarak tüm detaylarına burada değindiğimiz fotoğraf makinesi, hatırlayacağınız üzere özellikle 20.1MP'lik 1-inç CMOS sensörü, Leica imzalı F2.8-4.0 25-400mm lensi ve 4K video çekim kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bahsi geçen örnek fotoğraflara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.


Nikon

Nikon, 1 S2 aynasız fotoğraf makinesini yazılımsal olarak güncelledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Satışa sunduğu fotoğraf makinelerini yazılımsal olarak güncelleyen firmalardan Nikon, bu sefer aynasız fotoğraf makinelerinden “1 S2” için C 1.01 sürümünü yayınladı. Bu yeni sürüm, makinede meydana gelen ekran parlaklığının negatif ayarlamalarında meydana gelen beyaz ekran sorununa çözüm getiriyor. Yeni yazılıma direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
skylineGTR_34 4 yıl
1" sensor ve 400mm f4 cok iyi. Kus cekmek icin alinabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulan64ude 4 yıl
panasonic in fotoğrafları oldukça kötü, fiyatını kesinlikle haketmiyor. makine 20mp. örnek fotolarını açınca 5mp. 20mp de aşırı kumlanma var demekki adamlar 5mp paylaşmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 4 yıl
cihazın slr değil de slr like olduğunu unutmamak lazım.. foto kalitesini ona göre kıyaslamak lazım ki bu sınıfda daha yeni yeni 1 inç algıyalıcıya geçildi ve kalitede önemli artış oldu. 4k desteği var cihazın.
dpreview de tam boyutlu örnekler var
dpreview.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulan64ude 4 yıl
panasonic fz1000 in örnek fotoğrafları geçen hafta yayınlandı ephotozine.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Logitech Z50 Taşınabilir Giriş Seviyesi Hoparlörü Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim