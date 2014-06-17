Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Haziran 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Panasonic
Panasonic’in yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi FZ1000 ile çekilmiş ilk örnek fotoğraflar yayınladı
Panasonic’in büyük bir sürpriz yaparak geçtiğimiz hafta içerisinde duyurusunu yaptığı yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi FZ1000 ile çekilmiş ilk örnek fotoğraflar Ephotozine ve Tech-Radar tarafında yayınladı. Teknik olarak tüm detaylarına burada değindiğimiz fotoğraf makinesi, hatırlayacağınız üzere özellikle 20.1MP'lik 1-inç CMOS sensörü, Leica imzalı F2.8-4.0 25-400mm lensi ve 4K video çekim kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bahsi geçen örnek fotoğraflara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
Nikon
Nikon, 1 S2 aynasız fotoğraf makinesini yazılımsal olarak güncelledi
Satışa sunduğu fotoğraf makinelerini yazılımsal olarak güncelleyen firmalardan Nikon, bu sefer aynasız fotoğraf makinelerinden “1 S2” için C 1.01 sürümünü yayınladı. Bu yeni sürüm, makinede meydana gelen ekran parlaklığının negatif ayarlamalarında meydana gelen beyaz ekran sorununa çözüm getiriyor. Yeni yazılıma direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dpreview de tam boyutlu örnekler var
dpreview.com/...