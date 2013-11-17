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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Olympus / Panasonic

DigitalRev, Olympus OM-D E-M1 ve Panasonic  GX7 fotoğraf makineleri için karşılaştırma videosu yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai ve Lok, geçtiğimiz dönemde ayrı ayrı incelenen Olympus OM-D E-M1 ve Panasonic  GX7 fotoğraf makineleri için yeni bir karşılaştırma videosu yayınladı. Teknik olarak benzer bir yapıya sahip olan modellerin birbirlerine karşı sundukları avantajları ve dezavantajları gösteren videoyu burada izleyebilirsiniz.


Eğitim
  
Kutay Kösem, video serisine temel fotoğraf bilgileriyle alakalı iki yeni konu ekledi 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerinde hazırladığı bilgilendirici ve tanıtıcı videolarına hız kesmeden devam eden Kutay Kösem, daha önce yayınladığı temel fotoğraf eğitimlerini güncelleyerek seriye “Diyafram, Enstantane ve İso” ile “Beyaz Dengesi” konularını ekledi. Özellikle fotoğraf çekmeye yeni başlayan kişiler için oldukça sade bir dille anlatılan bu videoları direkt olarak aşağıda izleyebilir, Kutay Kösem'in diğer videolara ise buradan ulaşabilirsiniz.


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mizantropia 5 yıl
Kutay'a teşekkürler. İyi olmuş buraya da koymanız
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COSKUNTUNA 5 yıl
Güzel çalışma.
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