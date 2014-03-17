Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Mart 2014"

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Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony RX10’un içindekileri tanıtan yeni bir video yayınladı
Sony’nin 20.2MP çözünürlükte 1-inç ExmoR CMOS sensörü, Carl Zeiss Vario Sonnar T* 24-200mm F2.8 lensi, SLR-Benzeri gövdesi, Full HD video çekim kabiliyeti ve saniyede 10 kare seri çekim hızıyla dikkat çeken fotoğraf makinesi RX10’un içindekileri tanıtan yeni bir video yayınladı. Makinenin parçalara ayrılmış versiyonu üzerinden sensör, Wi-Fi anteni, lens ve Bionz X görüntü işlemcisi gibi özel parçaları gözler önüne seren videoyu direkt olarak aşağıda inceleyebilir, RX10’un tüm teknik detaylarına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Sony A6000 için SLRclub isimli internet sitesinden oldukça ayrıntılı bir inceleme geldi
Sony tarafından dünyanın en hızlı otomatik netleme performansına sahip aynasız fotoğraf makinesi olarak tanıtılan A6000, bu sefer SLRclub tarafından ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Yayınlanan inceleme Korece olmasına rağmen özellikle örnek fotoğraflar ve çekim videoları açısından benzersiz bir toplu içerik sunarak, makinenin gerçek şartlarda gösterdiği performansı gözler önüne koyuyor. SLRclub’ın Sony A6000 için özel olarak hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
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