Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Hasselblad

Hasselblad Lunar'ın resmi duyuru tarihleri belli oldu

Orta format makineleri ile tanıdığımız Hasselblad'ın teknik olarak Sony NEX-7 üzerine kurulu lüks aynasız fotoğraf makinesi Lunar, DCwatch sitesinin yayınladığı görsele göre ilk olarak 30 Mayıs tarihinde New York'ta, Haziran ayı içerisinde ise Londra, Paris, Milan, Tokyo, Şangay ve Hong Kong merkezli etkinliklerde resmi olarak duyurulacak. Makineyi kullanma şansı elde eden kişiler tarafından özellikle malzeme kalitesi açısından büyük eleştiri toplayan Lunar, 6,500$ fiyat etiketine sahip olacak.

Canon

Canon PowerShot N yurt dışında satılmaya başlandı

Canon'un sene başında duyurduğu PowerShot N, özellikle oldukça ufak boyutları nedeniyle çok fazla konuşuldu. Teknik olarak 12MP CMOS sensöre, DIGIC 5 görüntü işlemcisine, 2.8" dokunmatik ve hareketli LCD ekrana, 28-224mm F/3-5.9 lense ve FullHD 1080p video çekim kabiliyetine sahip olan makine, Amazon, Adorama ve B&H Photo gibi büyük alışveriş siteleri üzerinde 299$ fiyat etiketine ve iki farklı renk seçeneğine sahip olarak satışa çıktı.





Fujifilm

Fujifilm, X20 fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı

Piyasa çıkardığı fotoğraf makinelerine desteğini kesmeyen Fujifilm'in, X-Trans sensöre sahip fotoğraf makinesi X20 için çıkarttığı yeni v1.02 yazılım güncellemesi, ISO 1600 ve üzeri kullanımlarda çevre parlaklığına göre OVF'nin parlaklığının değişmeme sorununun sorununa çözüm getiriyor.

Fujifilm tarafından yayınlanan ve Windows/Mac sürümleri bulunan 26MB boyutundaki yeni X20 güncellemesine buradan ulaşabilir, güncelleme işlemi hakkında hazırlanmış yardımcı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



