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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Mayıs 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony A7S’in resmi satış fiyatı açıklandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’nin A7 ve A7R’dan sonra seriye eklediği FF (Tam Kare) sensörlü yeni aynasız fotoğraf makinesi A7S’in resmi satış fiyatı sonunda açıklandı. Tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz 4K video çekebilen fotoğraf makinesi, bu doğrultuda 2500$ fiyat etiketiyle Haziran ayında raflardaki yerini alacak. Bu fiyat etiketiyle 1700$’lık Panasonic GH4’ün (4K çekim desteği var) gerisinde kalan model, daha önce de haberini yaptığımız gibi özellikle düşük ışık yani ISO performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. (Dp)


Canon

Canon, F/2.8 diyaframlı bir ultra geniş açı zoom lens üzerinde çalışıyor olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz hafta içerisinde yeni geliştirdiği EF 16-35mm F4L IS USM ve EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM lenslerini kullanıcıların beğenisine sunan Canon, CanonRumors’un haberine göre F/2.8 diyaframlı bir ultra geniş açı zoom lens üzerinde de çalışma gösteriyor. Duyurusu için 6 ay civarında bir süre olduğunu söylenen site, bu yeni lensin Nikon 14-24 f/2.8G karşısına konumlandırılması beklenen ve uzun zamandır bilgileri gelen EF 14-24 f/2.8L’nin olabileceğini belirtiyor. (CR)


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sametyilanci 5 yıl
Canon,nikon gibi fotograf ustalari varken buna o parayi kim verir? Video konusundada panasonic her zaman favorimdir.
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aybey 5 yıl
Diğer markalardaki tam kare/çerçeve algılayıcılı makinelerin fiyatlarına bakıp birde bunun taşınabilirliğine de bakarak -asgari ücretin $1500 veya €2500 veya £2000 olan ülkelere göre- fiyat normal, burada sıra dışı olan ülkemizdeki gelir dağılımındaki adaletsizlik. Tabi ki de para birimleri arasındaki değer farkı... Bazı ürünleri şu an yurt dışından daha ucuza ülkemizde bulabilirsiniz. Sony bazen (telefon hariç) kamera vs. Belli ürünlerde yurt dışı ile aynı veya bir miktar daha ucuza satabiliyor
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konsoldede 5 yıl
düssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss, ulan sony daha beter ol ins iflas edersin
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travers 5 yıl
Gönlümde ki makina a7r. Ayrıca başlıkta a7 yazılmış ama a7s olacak a7 nin fiyatı belli.
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nani17@ 5 yıl
sony fiyat uygun olsa biraz
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theyapici 5 yıl
sony son zamanlardaki en doğru işi a7r ile yapmuıştı bir de biraz daha hızlı af olursa tamamdır o da bir sonraki nesile inşallah. a7s ise 4k canavarı tam . fiyat normal o özelliklere göre.
canon mecbur buna bir ara ben bile aparat alıp nikon 14-24 satın alacaktım.
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DH Misafiri 5 yıl
İnanılmaz kameralar!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alien_turk 5 yıl
A7s burda 6000 tl den aşagı olmaz
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