Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony A7S’in resmi satış fiyatı açıklandı
Sony’nin A7 ve A7R’dan sonra seriye eklediği FF (Tam Kare) sensörlü yeni aynasız fotoğraf makinesi A7S’in resmi satış fiyatı sonunda açıklandı. Tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz 4K video çekebilen fotoğraf makinesi, bu doğrultuda 2500$ fiyat etiketiyle Haziran ayında raflardaki yerini alacak. Bu fiyat etiketiyle 1700$’lık Panasonic GH4’ün (4K çekim desteği var) gerisinde kalan model, daha önce de haberini yaptığımız gibi özellikle düşük ışık yani ISO performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. (Dp)
Canon
Canon, F/2.8 diyaframlı bir ultra geniş açı zoom lens üzerinde çalışıyor olabilir
Geçtiğimiz hafta içerisinde yeni geliştirdiği EF 16-35mm F4L IS USM ve EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM lenslerini kullanıcıların beğenisine sunan Canon, CanonRumors’un haberine göre F/2.8 diyaframlı bir ultra geniş açı zoom lens üzerinde de çalışma gösteriyor. Duyurusu için 6 ay civarında bir süre olduğunu söylenen site, bu yeni lensin Nikon 14-24 f/2.8G karşısına konumlandırılması beklenen ve uzun zamandır bilgileri gelen EF 14-24 f/2.8L’nin olabileceğini belirtiyor. (CR)
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canon mecbur buna bir ara ben bile aparat alıp nikon 14-24 satın alacaktım.