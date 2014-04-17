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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon 7D Mark 2, üretim sürecinde oluşan problemler nedeniyle ertelendi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un oldukça uzun zamandır beklenen DSLR fotoğraf makinesi 7D Mark 2, Nortlight Images sitesinin haberine göre üretim sürecinde oluşan problemler nedeniyle ertelenmiş durumda. Canon 70D içerisinde kullanılan Dual Pixel AF sensör teknolojinin daha gelişmişine sahip olacağı bilgilenen 7D Mark 2, bu teknolojinin üretimi sırasında karşılaşılan bazı üretim problemler nedeniyle de büyük ihtimalle son bahar aylarında karşımıza çıkabilecek. Makinenin bilinen teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor;

  • 20MP sensör
  • ISO 100-12,800 (25600 arttırılmış)
  • 1/8000 enstantane hızı
  • Sessiz perde modu
  • 19 noktadan sahne algılamalı AF sistemi
  • Saniyede 8 kare seri çekim hızı
  • 15 RAW, 126 JPEG önbellek boyutu
  • 3.0-inç 1040k nokta dokunmatik LCD ekran
  • Suya karşı dayanıklı gövde
  • 910g ağırlık

Not: Görsel temsilidir. (PP)


Pentax

Pentax’ın yeni orta format fotoğraf makinesi 645z ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün sayılı firmalarından Pentax’ın tüm ayrıntılarına buradan değindiğimiz orta format fotoğraf makinesi 645z ile çekilmiş tam boyutlu örnek fotoğraflar yayınlandı. Bildiğiniz gibi Sony tarafından üretilen 51.4MP (8265 x 6192) piksel çözünürlüğünde AA filtresi olmayan CMOS bir sensör taşıyan orta format dünyasının yeni üyesi 645z, Full HD video çekebilmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Makinenin gerçek şartlarda gösterdiği performans ise 200 – 6400 arası ISO aralığında çekilen buradaki fotoğraflar ile gözler önüne seriliyor.


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theyapici 5 yıl
kuşçular 70d ile idare etsin yada 7d .a7r alın ve keyfinize bakın ne yapacaksınız mf yi
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Ed - 5 yıl
645z için de çeşmede yıkama videoları çıkar mı?
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Ed - 5 yıl theyapici
theyapici

kuşçular 70d ile idare etsin yada 7d .a7r alın ve keyfinize bakın ne yapacaksınız mf yi

kuşçular A7R alsın ?!
1 Yanıt Yanıtla
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Elefue 5 yıl
Ayrıca Nikonlarda olan 60D den 70D deye geçerken yapmadığı 5D Mark3 de olan 2. SD card yuvası olmalı.
70D modelinden 2 card yuvası olarak SD hatta MikroSD olmalıydı
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Elefue 5 yıl
CANON 60D kullanıcısı olarak hep yazıyorum.
Giriş Seviyesi 700D ve altı modeller APS-C Sensör
Yarı Profesyonel 60D 70D 7D modellerde APS-H Sensör
CANON Yarı Profesyonel ile Giriş Seviyesini birbirinden ayırmalı.
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fotifoti 5 yıl
oha 32mb bir foto
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