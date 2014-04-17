Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Nisan 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon





Canon 7D Mark 2, üretim sürecinde oluşan problemler nedeniyle ertelendi

Canon’un oldukça uzun zamandır beklenen DSLR fotoğraf makinesi 7D Mark 2, Nortlight Images sitesinin haberine göre üretim sürecinde oluşan problemler nedeniyle ertelenmiş durumda. Canon 70D içerisinde kullanılan Dual Pixel AF sensör teknolojinin daha gelişmişine sahip olacağı bilgilenen 7D Mark 2, bu teknolojinin üretimi sırasında karşılaşılan bazı üretim problemler nedeniyle de büyük ihtimalle son bahar aylarında karşımıza çıkabilecek. Makinenin bilinen teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor;





20MP sensör

ISO 100-12,800 (25600 arttırılmış)

1/8000 enstantane hızı

Sessiz perde modu

19 noktadan sahne algılamalı AF sistemi

Saniyede 8 kare seri çekim hızı

15 RAW, 126 JPEG önbellek boyutu

3.0-inç 1040k nokta dokunmatik LCD ekran

Suya karşı dayanıklı gövde

910g ağırlık





Not: Görsel temsilidir. / (PP) Görsel temsilidir.









Pentax





Pentax’ın yeni orta format fotoğraf makinesi 645z ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Sektörün sayılı firmalarından Pentax’ın tüm ayrıntılarına buradan değindiğimiz orta format fotoğraf makinesi 645z ile çekilmiş tam boyutlu örnek fotoğraflar yayınlandı. Bildiğiniz gibi Sony tarafından üretilen 51.4MP (8265 x 6192) piksel çözünürlüğünde AA filtresi olmayan CMOS bir sensör taşıyan orta format dünyasının yeni üyesi 645z, Full HD video çekebilmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Makinenin gerçek şartlarda gösterdiği performans ise 200 – 6400 arası ISO aralığında çekilen buradaki fotoğraflar ile gözler önüne seriliyor.



