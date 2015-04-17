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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Nisan 2015"

4 yıl
1,4b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm
Fujifilm, Fujinon XF 16mm f/1.4 R WR lens modelini resmi olarak duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Aynasız fotoğraf makinesi sektörünün önemli isimlerinden Fujifilm, geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri ortaya çıkan yeni lens modeli Fujinon XF 16mm f/1.4 R WR'ı resmi olarak duyurdu. 1000$ fiyat etiketiyle Mayıs ayında satışa çıkacak olan lens, F/1.4 diyafram değeriyle düşük ışıklı ortamlarda yüksek performans verebiliyor WR takısıyla suya, toza ve - dereceler rahatlıkla dayanabiliyor. 375 gram ağırlığı bulunan Fujinon XF 16mm f/1.4 R WR, metal parasoley ile geliyor.

Fujifilm X-T10 hakkında yeni bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fujifilm odaklı önemli kaynakları bulunan FujiRumors, önümüzdeki birkaç ay içerisinde duyurulması beklenen X-T10 için elde ettiği son bilgileri yayınladı. Bu doğrultuda X-T1'e oldukça benzeyen bir gövdeye sahip olacağı belirtilen X-T10, gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olarak ve X-T1 ile X-T1 Graphite ikilisinden farklı olarak iki modelde aynı fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Daha önceden elde edilen bilgilere göre ise X-T1 ile aynı sensörü taşıyacağını duyduğumuz X-T10, X-T1'in ucun versiyonu olarak su geçirmezlik özelliğine sahip olmayacak ve ufak bir elektronik vizörle karşımıza çıkacak.
Sektörel

Olympus, Pentax, Sony ve Nikon'dan güncel yazılım güncellemeleri
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Görüntüleme sektörünün önemli dedikodu kaynaklı internet sitelerinden PhotoRumors, Olympus, Pentax, Sony ve Nikon'un yayınladığı en son yazılım güncellemelerini bir araya getirdi. Olympus'dan E-M5 II, Pentax'dan K3-K2 ve KS1, Sony'den A7, A7R, A7S ve A6000 ile Nikon'dan Nikkor 300mm f/4E PF ED VR lens için yayınlanan bu güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.
Mitakon Zhongyi

Mitakon Zhongyi, Speedmaster 85mm f/1.2  lensini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün tanınmış firmalarından Mitakon Zhongyi, Speedmaster 85mm f/1.2 lensini resmi olarak görücüye çıkarttı. Odak uzaklığı ve diyafram değeriyle portre çekimleri için ideal olan lens, 921 gram ağırlığa ve FF (Tam Kare) desteğine sahip. Şimdilik Canon EF, Nikon F ve Sony FE, daha sonra ise Sony A ile Pentax K bayonetler için kullanıma sunulacak olan lens, 800$ fiyat etiketine sahip. Resmi dağıtım tarihi ise Mayıs olarak açıklanıyor.
Pentax

Pentax K-3 II yakın zamanda duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Ricoh'un sahibi olduğu önemli isimlerden Pentax, gelen bilgilere göre K-3 DSLR fotoğraf makinesinin ikinci versiyonu üzerinden çalışmalarını tamamladı ve yakın zaman içerisinde duyurmaya hazırlanıyor. Hakkında herhangi bir teknik bilgi yer almayan fotoğraf makinesi, ortaya çıkan ilk görsel doğrultusunda da aynı tasarım çizgisini korumaya devam ediyor.


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