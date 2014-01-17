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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Ocak 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon D4S’in beklenen teknik özellikleri yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un D4 yerine hazırladığı ve CES 2014 fuarı kapsamında sergilediği yeni amiral gemisi D4S, NikonRumors’un haberine göre D4 ile aynı 16MP sensöre, daha hızlı seri çekim hızına, daha gelişmiş otomatik netleme sistemine, daha iyi düşük ışık performansına, XQD ve CD hafıza kartı desteklerine ve geliştirilmiş video yeteneklerine sahip olacak. EXPEED 4 görüntü işlemcisi ile beklenen üst seviye DSLR fotoğraf makinesi, tahminler doğru çıkarsa CP+ fuarı kapsamında resmi olarak duyurulacak.



Sigma

Sigma 50mm F/1.4 DG HSM Art lens modeli A-Mount için de geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sigma’nın kısa zaman önce CES fuarı kapsamında duyurduğu yeni lens modeli 50mm F/1.4 DG HSM Art, gelen son bilgilere göre SonyA-Mount bağlantıya sahip fotoğraf makineleri için de yakın zaman içerisinde kullanıma sunulacak. Sunduğu sabit odak uzaklığı ve diyafram değeriyle porte çekimleri için ideal bir alternatif oluşturan lensin, A-Mount versiyonu hakkında açıklanmış fiyat ve çıkış tarihi bilgisi ise henüz bulunmuyor.



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meego 5 yıl
Can bey, verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Yalnız bir öneride bulunmak istiyorum.
Bu haberler eski haberlerin üstününe gelebilecek şekil de ayarlansa. Eski haberleride verilme tarihi ile birlikte aynı sayfda görsek daha iyi olmazmı.Bu sayede görmediğimiz veya gözümüzden kaçan haberlerede ulaşmış oluruz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 5 yıl meego
meego

Can bey, verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Yalnız bir öneride bulunmak istiyorum.
Bu haberler eski haberlerin üstününe gelebilecek şekil de ayarlansa. Eski haberleride verilme tarihi ile birlikte aynı sayfda görsek daha iyi olmazmı.Bu sayede görmediğimiz veya gözümüzden kaçan haberlerede ulaşmış oluruz.

Ana sayfadan bu habere girdiğin zaman, sayfanın sağ tarafında geçmiş tarihli haberler sırasıyla yer alıyor. Üst üste eklendiği zaman sayfa çok karışabilir ve yüklenmesi uzun sürebilir.
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