Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon D4S’in beklenen teknik özellikleri yayınlandı

Nikon’un D4 yerine hazırladığı ve CES 2014 fuarı kapsamında sergilediği yeni amiral gemisi D4S, NikonRumors’un haberine göre D4 ile aynı 16MP sensöre, daha hızlı seri çekim hızına, daha gelişmiş otomatik netleme sistemine, daha iyi düşük ışık performansına, XQD ve CD hafıza kartı desteklerine ve geliştirilmiş video yeteneklerine sahip olacak. EXPEED 4 görüntü işlemcisi ile beklenen üst seviye DSLR fotoğraf makinesi, tahminler doğru çıkarsa CP+ fuarı kapsamında resmi olarak duyurulacak.













Sigma





Sigma 50mm F/1.4 DG HSM Art lens modeli A-Mount için de geliyor

Sigma’nın kısa zaman önce CES fuarı kapsamında duyurduğu yeni lens modeli 50mm F/1.4 DG HSM Art, gelen son bilgilere göre SonyA-Mount bağlantıya sahip fotoğraf makineleri için de yakın zaman içerisinde kullanıma sunulacak. Sunduğu sabit odak uzaklığı ve diyafram değeriyle porte çekimleri için ideal bir alternatif oluşturan lensin, A-Mount versiyonu hakkında açıklanmış fiyat ve çıkış tarihi bilgisi ise henüz bulunmuyor.







