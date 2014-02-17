Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Şubat 2014"

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Canon





Canon, kısa zaman önce duyurduğu fotoğraf makinesi PowerShot G1 X Mark II ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Fotoğraf dünyasının büyük ismi Canon,geçtiğimiz hafta içerisinde PowerShot G1 X yerine duyurduğu yeni fotoğraf makinesi PowerShot G1 X Mark II (Tüm teknik detaylar burada ) ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Düşük ISO değerinde olsalar da makinenin performansı hakkında fikir veren bu örneklere buradan ulaşabilirsiniz.









Canon, nispeten düşük fiyatlı 4K kamerasını yakın zamanda tanıtabilir

Full HD sonrası sektörün yeni standardı haline gelen 4K uyumlu sinema serisi kameraları oldukça yüksek fiyat etiketiyle satılan (Örneğin EOS-1DC 12,000$) Canon, CanonRumors’un kaynaklarından aldığı bilgiye göre 1 ya da 2 adet düşük bütçelere uygun 4K kamerasını Nisan aynında düzenlenecek NAB fuarı kapsamında görücüye çıkartacak. Fiyatlarının 10,000$ altında olması beklenen ürünler hakkında ise şimdilik teknik herhangi bir detay ortaya çıkmış değil.





Not: Görsel temsilidir.



