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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Şubat 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon, kısa zaman önce duyurduğu fotoğraf makinesi PowerShot G1 X Mark II ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının büyük ismi Canon,geçtiğimiz hafta içerisinde PowerShot G1 X yerine duyurduğu yeni fotoğraf makinesi PowerShot G1 X Mark II (Tüm teknik detaylar burada) ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Düşük ISO değerinde olsalar da makinenin performansı hakkında fikir veren bu örneklere buradan ulaşabilirsiniz.


Canon, nispeten düşük fiyatlı 4K kamerasını yakın zamanda tanıtabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Full HD sonrası sektörün yeni standardı haline gelen 4K uyumlu sinema serisi kameraları oldukça yüksek fiyat etiketiyle satılan (Örneğin EOS-1DC 12,000$) Canon, CanonRumors’un kaynaklarından aldığı bilgiye göre 1 ya da 2 adet düşük bütçelere uygun 4K kamerasını Nisan aynında düzenlenecek NAB fuarı kapsamında görücüye çıkartacak. Fiyatlarının 10,000$ altında olması beklenen ürünler hakkında ise şimdilik teknik herhangi bir detay ortaya çıkmış değil.

Not: Görsel temsilidir.


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outspoken 5 yıl
Eos 1D-C Türkiye'de varmı?
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dere.beyi 5 yıl
düşük bütçeli olan 9,999 $ olur heralde

4k video örneği 1DC 576 Megapixel


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