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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Şubat 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Tokina
Tokina, Cinema AT-X 50-135mm T3.0 lens modelini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Kullanıcı taleplerine göre ürün gamını şekillendiren lens üreticilerinden Tokina, yeni geliştirdiği sinema odaklı AT-X 50-135mm T3.0 lens modelini resmi olarak duyurdu. Video çekimleri için özel olarak tasarlanan ve belirtildiği kadarıyla 4K çözünürlük için hazır gelen lens, 50-135mm odak uzaklığıyla geniş bir çekim kontrolü sağlıyor ve PL ile EF bayonet kameralar ile aktif olarak kullanılabiliyor. 9 diyafram bıçağıyla net olmayan alanlarda yumuşak geçiş sunan lens, yine taşıdığı manuel halkalar sayesinde kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Lensin ön sipariş fiyatı ise 4500$ seviyesinde.

Sektörel
 
CP+ 2015'den aynasız sektöre yönelik yeni bilgiler yayınlandı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Japonya'da düzenlenen kamera ve dijital görüntüleme fuarı CP+ 2015, sektörün geleceğine yönelik bazı bilgileri de ortaya çıkadı. Fuardan gelen bilgilere göre aynasız sektör için "Mirrorless Rumors" sitesinin haberine göre şu şekilde sıralanıyor;
Ricoh/Pentax: Firmanın yeni bir APS-C sensörlü aynasız fotoğraf makinesi hazırlığı yok. Firmanın tam uyum için K-Bayonet'den kurtulmak istediği belirtiliyor.
Olympus: Firmanın 80.yıldönümüne özel bir aynasız fotoğraf makinesi üreteceği söyleniyor. Olympus'un listesinde ayrıca yeni hızlı lens modelleri de yer alıyor.
Sony: Sony'nin FE serisi lenslerinin gelecekte karşımıza çıkabilecek 50 megapiksellik FF (Tam Kare) sensörleri kaldırabileceği yapılan açıklamalar arasında öne çıkıyor.
Panasonic 
Panasonic GH4'ün yeni yazılım güncellemesi yolda olabilir 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Panasonic'in 4K video çekim desteği ve fiyat-performans oranıyla dikkatleri üzerine çeken fotoğraf makinesi GH4, 43Rumors sitesinin aldığı bilgilere göre yakın zaman içerisinde yazılımsal olarak güncellenecek. Makinenin bu yeni sürümle daha iyi video kalitesi sunacağı ve kameraya V-Log'un ekleneceği söyleniyor.
Olympus
Setsuya Kataoka: 40MP çözünürlüğündeki çekimler için üçayak ihtiyacı ortadan kalkacak
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz haftalarda tüm detaylarına burada yer verdiğimiz E-M5 II fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sunan Olympus, hatırlayacağınız üzere modeline 40MP yüksek çözünürlüklü çekim modu eklemişti. Bu mod tercih edildiği zaman görüntü sabitleme ünitesinde yer alan motor yardımıyla sensör tabanlı piksel kaydırma yapan fotoğraf makinesi, aralarında 0.5-piksel sensör kaydırma adımı bulunan saniyede 8 ardışık görüntü yakalıyor ve bunları yazılımsal olarak birleştirerek 40MP gibi oldukça yüksek bir çözünürlük oluşturuyordu. Bu çekim tarzı için sabit görüntüler ve yine üçayak gibi sabit zeminlere ihtiyacın gelecek OMD fotoğraf makinelerinde kalkacağını belirten Olympus'dan Setsuya Kataoka, araştırma geliştirme departmanlarının yaptıkları çalışmalar ile çekim süresini 1 saniyeden 1/60 saniye seviyesine getirdiklerini, bu sayede de yüksek çözünürlük modlarında elde çekim yapmanın mümkün hale geleceğini müjdeledi.

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doctor_bey 4 yıl
Bende post kasıyorum ancak bunun kadar boş konuşanını görmedim, diyebilirsin post kasınca elinene geçiyor diye; bilmiyorum, sadece canım istiyor



Haberle ilgili yorumuma gelecek olursak, E-M5 II çok hoşuma gitmişti, yüksek çözünürlüğün verdiği esneklikle diğer makinelerden farklılaşması güzel olur
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Prequel 4 yıl
Sigma f/1.8 18-35mm varken Tokina hikaye. :) Yeni lensler de duyurdular. 50-135 de zaten 35mm'den ufak sensörlerde film için kullanılmaz (75mm'den falan başlar en geniş açı, film için fazla dar). Profesyonel olan da zaten daha iyi lensler alır. 4500$ fiyatı neye göre istiyorlar bilmiyorum.
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Gece772 4 yıl
Güzel
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alcest 4 yıl Gece772
Hala post kasan var mı diye merak ediyordum iyi oldu bu
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