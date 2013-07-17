Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Temmuz 2013"

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Fujifilm

Photograhy Blog, Fujifilm'in yeni fotoğraf makinesini inceledi

Haziran ayı içerisinde Fujifilm tarafından duyurulan retro görünümlü aynasız fotoğraf makinesi XM-1, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği ile öne çıkan bir model oldu. Bu başarılı cihazı inceleyen Photograhy Blog, makineye 5 üzerinden genel özellikler ve kullanım kolaylığı açısından 4, tasarım ve fiyat performans oranı açısından 4.5 ve son olarak görüntü kalitesi açısından 5 puan vermeyi uygun gördü. Site tarafından yüksek oranda tavsiye edilen fotoğraf makinesinin ayrıntılı incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sony

Tam kare sensöre sahip NEX serisi fotoğraf makinesi Olympus'un 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojiyle karşımıza gelebilir.

Sony'nin önümüzdeki iki ay içerisinde duyurması beklenen FF (Tam Kare) NEX serisi fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Olympus'un 5 eksenli yüksek performanslı görüntü sabitleme teknolojiyle gelmesi beklenen modelin, 3000$ altında bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıntılarının yavaş yavaş belli olmaya başladığı tam kare NEX fotoğraf makinesi, sektörde çok büyük bir başarıya ulaşabilir.