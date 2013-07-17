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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Fujifilm       
Photograhy Blog, Fujifilm'in yeni fotoğraf makinesini inceledi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Haziran ayı içerisinde Fujifilm tarafından duyurulan retro görünümlü aynasız fotoğraf makinesi XM-1, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği ile öne çıkan bir model oldu. Bu başarılı cihazı inceleyen Photograhy Blog, makineye 5 üzerinden genel özellikler ve kullanım kolaylığı açısından 4, tasarım ve fiyat performans oranı açısından 4.5 ve son olarak görüntü kalitesi açısından 5 puan vermeyi uygun gördü. Site tarafından yüksek oranda tavsiye edilen fotoğraf makinesinin ayrıntılı incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Tam kare sensöre sahip NEX serisi fotoğraf makinesi Olympus'un 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojiyle karşımıza gelebilir.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin önümüzdeki iki ay içerisinde duyurması beklenen FF (Tam Kare) NEX serisi fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Olympus'un 5 eksenli yüksek performanslı görüntü sabitleme teknolojiyle gelmesi beklenen modelin, 3000$ altında bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıntılarının yavaş yavaş belli olmaya başladığı tam kare NEX fotoğraf makinesi, sektörde çok büyük bir başarıya ulaşabilir.

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fss1403 5 yıl en beğenilen
Benim gözümde tam kare nex çıktımı dslr makineler tarihe gömülmüş olur (orta format hariç :) ). 5 yönlü is ile zaten karşılaşmaya önde başlar.
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pohuman 5 yıl
Sony çok yakında asıl bombayı patlatacak..
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yasinemir 5 yıl
BirazUye
Şu FF nex gelse dlsr sistemi satıp 7/24 yanımda taşıyacağım bir makinaya sahip olabilirim...Kesinlikle çok başarılı olacak bir sistem haberi bu. Bu sistem çıktıktan sonra dslr almanın bir mantığı kalmaz... Sensörse d-800 e sensörü veren sony nex e kötü bir sensör koymazLensse ZEİSS diye bir gerçek var ortada muhalefet olunmazİşlemciyse Bionz kendini kanıtladı fazlasıylaBir de fiyat 2000-2500 $ aralığında kit lensi ile birlikte olursa Sonyyi kimse tutamaz :)))

fiyatın 2000-2500$ olacağını düşünüyormusunuz, sony'nin ff makinelerine bakın bu kadar ucuz olmaz bence
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BirazUye 5 yıl
Şu FF nex gelse dlsr sistemi satıp 7/24 yanımda taşıyacağım bir makinaya sahip olabilirim...
Kesinlikle çok başarılı olacak bir sistem haberi bu. Bu sistem çıktıktan sonra dslr almanın bir mantığı kalmaz...
Sensörse d-800 e sensörü veren sony nex e kötü bir sensör koymaz
Lensse ZEİSS diye bir gerçek var ortada muhalefet olunmaz
İşlemciyse Bionz kendini kanıtladı fazlasıyla
Bir de fiyat 2000-2500 $ aralığında kit lensi ile birlikte olursa Sony'yi kimse tutamaz :)))
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DevSakalSurat 5 yıl
sony candır can.
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theyapici 5 yıl
kameracı sony sonunda sensörcü ve slt& aynasızda sağlam bir yer edindi nex ise tıpkı samsungun galaxy adını verdiği cep telefonu serisi gibi çok tutuldu
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fss1403 5 yıl
Benim gözümde tam kare nex çıktımı dslr makineler tarihe gömülmüş olur (orta format hariç :) ). 5 yönlü is ile zaten karşılaşmaya önde başlar.
1 Yanıt Yanıtla +7
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pohuman 5 yıl
Sony çok yakında asıl bombayı patlatacak..
Yanıtla +4
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