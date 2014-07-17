Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Temmuz 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Pentax
TheCameraStoreTv, Pentax 645Z incelemesini yayınladı
YouTube temelli yayınlarına devam eden TheCameraStoreTv, bu sefer tüm ayrıntılarına burada yer verdiğimiz Pentax’ın 51.4MP çözünürlükte CMOS sensörlü yeni orta format fotoğraf makinesi 645z’yi inceledi. Deluxe Design Grup ortaklığında özellikle video çekim özelliği üzerinde oldukça fazla durulan Pentax 645z, fotoğraf tarafında ciddi oranda beğenilirken, video tarafında ise hayal kırklığı yaşattı. 25 dakika uzunluğundaki incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.
Nikon
Nikon Coolpix A, Photokina kapsamında yenilenebilir
Nikon’un detaylarına burada değindiğimiz üst seviye kompakt fotoğraf makinesi Coolpix A, NikoRumors’un haberine göre Photokina kapsamında yerini yeni bir modele bırakabilir. Almanya merkezli bazı dağıtıcılarda artık bulunamayan ve üretiminin durduğu belirtilen Coolpix A, yaklaşık 1100$’lık fiyatıyla çok fazla tercih edilmiyor. (NR)
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