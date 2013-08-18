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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Ağustos 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          
Canon
Canon 7D Mark 2 hakkında yeni bilgiler öğrenildi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un gerçekten çok uzun bir süredir beklenen DSLR fotoğraf makinesi 7D Mark 2 hakkında CanonWatch yeni bilgiler elde etti. Fotoğraf makinesinin yakın zamanda satışa sunulan 70D içerisinde de kullanılan Dual Pixel CMOS AF teknolojisine sahip olacağına artık kesin gözüyle bakılırken, sensör tarafında ise 20MP ya da 24MP çözünürlükler konuşuluyor. Ayrıca 5D Mark III içerisinde kullanılan 61 noktalı otomatik netleme sistemi, saniyede 10 - 12 kare seri çekim hızı, su geçirmez gövde yapısı, çift Digic V+ görüntü işlemcisi, tek kart yuvası, Wi-Fi ve GPS destekleri, yenilikçi video özellikleri, iyi ISO performansı ve 2000$ fiyat etiketi gibi detaylar ile gelmesi beklenen 7D Mark 2, 2014 yılının ortalarında resmi olarak duyurulabilir.
Nikon

Nikon D70 ve D600 hakkında yeni bir ISO karşılaştırma videosu yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Teknolojinin gelişmesi doğrultusunda DSLR ya da diğer sistem yapılarına sahip fotoğraf makinelerinin ISO performansları ve fotoğraf kaliteleri artıyor. Bu doğrultuda internete konan karşılaştırma testlerini beğenmeyen Kyle Clements isimli bir fotoğrafçı, 2004 yılında piyasaya sunulan Nikon D70 ile 2012 yılında piyasaya sunulan D600 fotoğraf makinelerinin ISO performanslarını karşılaştırmak ve geçen yıllar içerisinde kazanılan performansı gözler önüne sermek adına yeni bir video yayınladı. 
Performans artışının rahatlıkla görülebildiği videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

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tyuıtyuı 5 yıl
iso testi sırasında dikkatimi çeken bir şey daha oldu. ışık konuşunda geçişler biraz daha farklı. ff de aradaki geçişler belli olurken crop da çok sert aydınlık farkı var.
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