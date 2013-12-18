Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon’un yeni AF-S Nikkor 35mm f/1.8G FX lensi yeni yılda geliyor

Sektörün büyük firmalarından Nikon, ortaya çıkan son bilgilere göre FF (Tam Kare) uyumlu yeni AF-S Nikkor 35mm f/1.8G FX lensini 2014 başında duyurmaya hazırlanıyor. 7 Ocak tarihinde başlayacak CES 2014 fuar kapsamında gelmesi beklenen bu duyuru, şimdilik gün açısında tam olarak kesinleşmiş değil ancak yeni lensin hali hazırda satılmakta olan Nikon 35mm f/1.4G FX karşısına daha ucuz ve gövde olarak hafif bir alternatif olarak geleceği belirtiliyor.





Not: Görsel temsilidir.









Fujifilm





Fujifilm’in şimdilik FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi planı bulunmuyor

X-Serisi fotoğraf makineleri ile büyük bir başarı ve kullanıcı kitlesi yakalayan Fujifilm, şirket yöneticisi Mr.Kawahara’nın yaptığı açıklama doğrultusunda şimdilik FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi planlarının olmadığını açıkladı. Buna gerekçe olarak ise FF sensöre sahip aynasız bir fotoğraf makinesinin yeni seri lenslere (Mevcut XF lensler FF sensör uyumlu değil) ihtiyaç duyduğu belirten Mr.Kawahara, fotoğraf makinelerinin yazılımsal olarak güncellenmeye devam edeceğini ve gelen yüksek talep doğrultusunda gelecekte 16 mega piksel ve üstü sensörler de kullanmayı düşündüklerini sözlerine ekledi. Ayrıca X-PRO1 halefi hakkında da şimdilik bir çalışma olmadığı açıkladı.







