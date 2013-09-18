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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Eylül 2013"

5 yıl
414
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Nikon
Nikon USA, D600 ve D5100 DSLR fotoğraf makinelerini MAP listelerinden sildi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Nikon, Amerika merkezli olarak D600 ve D5100 DSLR fotoğraf makinelerini MAP (Minimum Advertised Price / Minimum Reklam Fiyatı) listelerinden sildi. Bu işlem sonucunda artık D600 ve D5100 DSLR fotoğraf makineleri diğer satıcılar tarafından istenilen fiyat etiketleri ile satılabilecek. Nikon'un yaptığı bu hamle ile elinde yer alan fotoğraf makinelerini, yakında duyurulması beklenen D610 ve D5300 modelleri için temizlemeye çalıştığı tahmin ediliyor.


Canon
Canon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi bu hafta içerisinde resmen duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un aynasız pazarda geçtiğimiz dönemde istediği başarıyı yakalayamadığı EOS M modelinin yenisi, gelen bilgiler göre bu hafta içerisinde resmen duyurulabilir. Konu hakkında özel basın bildirileri yolladığı öğrenilen firmanın, yeni aynasız modeli hakkında şimdilik çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Sadece iki farklı aynasız makine üzerinde çalıştığını öğrendiğimiz Canon, bu makineler üzerine elektronik vizör de konumlandırabilir.
(CR) / (LP)

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