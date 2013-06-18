Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Haziran 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Sea & Sea

Sea & Sea, Nikon D7100 ile uyumlu su altı haznesini duyurdu

Bir çok farklı fotoğraf makinesi için su altı haznesi üreten Sea & Sea firmasının MDX-D7100 isimli yeni modeli, Nikon'un güncel DSLR fotoğraf makinelerinden D7100 için hazırlanmış durumda. Makinenin temel butonlarının kontrol edilmesi yanında, vizör ve LCD ekranın da aktif olarak kullanılmasını sağlayan hazne, makinenin 100 metre su altı derinliğine indirilmesine izin verebiliyor. 341 x 192 x 136mm boyutlara ve 2,700 gram ağırlığa sahip olan MDX-D7100 su altı haznesinin fiyatı ya da çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

Canon

DPRreview, Canon EOS 100D modeli için yeni örnek fotoğraflar yayınladı

buradan ulaşarak, makinenin farklı şartlar altında gösterdiği performansı rahatlıkla görebilirsiniz. Canon'un kompakt boyutları ile dikkat çeken DSLR fotoğraf makinesi EOS 100D için DPRreview tarafından yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Stüdyo ve parlak gün ışığı olmak üzere iki farklı kategoride yayınlanan örnek fotoğraflaraulaşarak, makinenin farklı şartlar altında gösterdiği performansı rahatlıkla görebilirsiniz.

Ricoh

Photographyblog, Ricoh GR fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı

Ricoh firmasının üst seviye özellikler ile donattığı GR isimli kompakt fotoğraf makinesini inceleyen Photographyblog, makineye tasarım, genel özellikler, kullanım kolaylığı ve fiyat-performans oranı açısından 5 üzerinden 4.5, fotoğraf kalitesi bakımından ise 5 üzerinden 5 puan vermeyi uygun gördü. Piyasada 799$ civarında satılan Ricoh GR kompakt fotoğraf makinesinin ayrıntılı incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.