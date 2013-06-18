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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    
Sea & Sea  
Sea & Sea, Nikon D7100 ile uyumlu su altı haznesini duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Bir çok farklı fotoğraf makinesi için su altı haznesi üreten Sea & Sea firmasının MDX-D7100 isimli yeni modeli, Nikon'un güncel DSLR fotoğraf makinelerinden D7100 için hazırlanmış durumda. Makinenin temel butonlarının kontrol edilmesi yanında, vizör ve LCD ekranın da aktif olarak kullanılmasını sağlayan hazne, makinenin 100 metre su altı derinliğine indirilmesine izin verebiliyor. 341 x 192 x 136mm boyutlara ve 2,700 gram ağırlığa sahip olan MDX-D7100 su altı haznesinin fiyatı ya da çıkış tarihi henüz bilinmiyor.
Canon
DPRreview, Canon EOS 100D modeli için yeni örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un kompakt boyutları ile dikkat çeken DSLR fotoğraf makinesi EOS 100D için DPRreview tarafından yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Stüdyo ve parlak gün ışığı olmak üzere iki farklı kategoride yayınlanan örnek fotoğraflara buradan ulaşarak, makinenin farklı şartlar altında gösterdiği performansı rahatlıkla görebilirsiniz.
Ricoh
Photographyblog, Ricoh GR fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ricoh firmasının üst seviye özellikler ile donattığı GR isimli kompakt fotoğraf makinesini inceleyen Photographyblog, makineye tasarım, genel özellikler, kullanım kolaylığı ve fiyat-performans oranı açısından 5 üzerinden 4.5, fotoğraf kalitesi bakımından ise 5 üzerinden 5 puan vermeyi uygun gördü. Piyasada 799$ civarında satılan Ricoh GR kompakt fotoğraf makinesinin ayrıntılı incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

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Ogz008 5 yıl
Bu 100D fiyatı ne kadar olur acaba ? Birde üst seviye bir cihaz mı ?
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ozangunay 5 yıl Ogz008
Ogz008

Bu 100D fiyatı ne kadar olur acaba ? Birde üst seviye bir cihaz mı ?



Merhabalar, 100D giriş seviyesi olarak tasarlanmış bir gövdedir, Dünya' nın en küçük DSLR makinası olarak lanse edilmiştir, fiyat olarak bence 650D-700D arasında bir yerde olacaktır.
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