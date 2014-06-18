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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon D800 ve D800E’nin halefi D810 adıyla karşımıza çıkabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un beğenilen modellerinden D800 ve D800E yerine hazırladığı yeni DSLR fotoğraf makinesinin D810 adıyla karşımıza çıkabileceği konuşulmaya başlandı. Nikon Rumors tarafından kesin olarak D810 ismiyle geleceği belirtilen modelin, resmi duyurusu ise tahminler doğru çıkarsa 26 Haziran tarihinde yapılacak. D810’un teknik detayları ise halen aşağıdaki şekilde sıralanıyor;

  • 36MP AA filtresi olmayan sensör
  • Expeed 4a görüntü işlemcisi
  • Geliştirilmiş moire sıkıştırması
  • Daha yüksek çözünürlüklü LCD ekran
  • sRAW, Saniyede 5 Kare seri çekim hızı (MB-D12 ile 6 kare)
  • Büyük ihtimal 4K çekim desteği olmayacak
  • Dahili GPS olacak ancak Wi-Fi olmayacak
  • 4 adet merkez otomatik netleme noktası
  • D800 ve D800E’ye göre daha hafif gövde
  • Geliştirilmiş düşük ışık performansı
  • 3000$ üzeri fiyat etiketi
Not: Üç tekerlekli görsel sahte olarak nitelendiriliyor.
Panasonic

Panasonic LX8 hakkında yeni bilgiler yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Panasonic’in teknik olarak detaylanmaya devam eden üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi LX8, 4/3 Rumors’un kaynaklarından aldığı son dedikodulara göre aşağıda yer alan özellikler ile kullanıcıların beğenisine sunulacak;

  • 24-90mm F/2-2.8 lens modeli
  • 1-inç sensör
  • LX7’den %3 daha büyük gövde
  • Hareketli dokunmatik LCD ekran
  • Geliştirilmiş işleme motoruyla daha iyi JPEG çıktısı
  • Dahili elektronik vizör
  • Hot-Shoe bağlantısı yok
  • Otomatik açılıp kapanan lens kapağı
  • Dahili 3-Durak ND filtre

Detaylarına burada değindiğimiz Sony RX100 M3’ün en büyük rakibi olarak görülen LX8, eğer doğru 4K video çekim kapasitesine de sahip olacak. Makinenin duyurusu ise 16 Temmuz tarihinde yapılacak.

Not: Görsel temsilidir. (43)


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First_Person 4 yıl en beğenilen
Oleeey! Günün en sevdiğim konusu da geldi...
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Psydia 4 yıl
LX8 RX100'e güzel bir rakip olur. Dahili vizör ve flaş varsa kompakt makinelerde zaten hot shoe'ya pek de gerek yok bence.
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Ed - 4 yıl
ISO tuşunu sola koymak uzuun zamandır Nikon'un bir tasarım hatasıydı zaten. O görselde de Nikon kullanıcılarının istediğini çizmişler ama Nikon ne kadar ipler meçhul
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First_Person 4 yıl en beğenilen
Oleeey! Günün en sevdiğim konusu da geldi...
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Vipracing 4 yıl
LX8 çok ilgimi çekti benim RX100 den iyi olursa değiştiririm Sony'i .Neredeyse mükkemel aralık ve diyafram değeri : 24-90mm F/2-2.8
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