Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Haziran 2014"

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Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon D800 ve D800E’nin halefi D810 adıyla karşımıza çıkabilir
Nikon’un beğenilen modellerinden D800 ve D800E yerine hazırladığı yeni DSLR fotoğraf makinesinin D810 adıyla karşımıza çıkabileceği konuşulmaya başlandı. Nikon Rumors tarafından kesin olarak D810 ismiyle geleceği belirtilen modelin, resmi duyurusu ise tahminler doğru çıkarsa 26 Haziran tarihinde yapılacak. D810’un teknik detayları ise halen aşağıdaki şekilde sıralanıyor;
- 36MP AA filtresi olmayan sensör
- Expeed 4a görüntü işlemcisi
- Geliştirilmiş moire sıkıştırması
- Daha yüksek çözünürlüklü LCD ekran
- sRAW, Saniyede 5 Kare seri çekim hızı (MB-D12 ile 6 kare)
- Büyük ihtimal 4K çekim desteği olmayacak
- Dahili GPS olacak ancak Wi-Fi olmayacak
- 4 adet merkez otomatik netleme noktası
- D800 ve D800E’ye göre daha hafif gövde
- Geliştirilmiş düşük ışık performansı
- 3000$ üzeri fiyat etiketi
Not: Üç tekerlekli görsel sahte olarak nitelendiriliyor.
Panasonic
Panasonic LX8 hakkında yeni bilgiler yayınladı
Panasonic’in teknik olarak detaylanmaya devam eden üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi LX8, 4/3 Rumors’un kaynaklarından aldığı son dedikodulara göre aşağıda yer alan özellikler ile kullanıcıların beğenisine sunulacak;
- 24-90mm F/2-2.8 lens modeli
- 1-inç sensör
- LX7’den %3 daha büyük gövde
- Hareketli dokunmatik LCD ekran
- Geliştirilmiş işleme motoruyla daha iyi JPEG çıktısı
- Dahili elektronik vizör
- Hot-Shoe bağlantısı yok
- Otomatik açılıp kapanan lens kapağı
- Dahili 3-Durak ND filtre
Detaylarına burada değindiğimiz Sony RX100 M3’ün en büyük rakibi olarak görülen LX8, eğer doğru 4K video çekim kapasitesine de sahip olacak. Makinenin duyurusu ise 16 Temmuz tarihinde yapılacak.
Not: Görsel temsilidir. (43)
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