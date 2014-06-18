Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Haziran 2014"

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Nikon





Nikon D800 ve D800E’nin halefi D810 adıyla karşımıza çıkabilir

Nikon’un beğenilen modellerinden D800 ve D800E yerine hazırladığı yeni DSLR fotoğraf makinesinin D810 adıyla karşımıza çıkabileceği konuşulmaya başlandı. Nikon Rumors tarafından kesin olarak D810 ismiyle geleceği belirtilen modelin, resmi duyurusu ise tahminler doğru çıkarsa 26 Haziran tarihinde yapılacak. D810’un teknik detayları ise halen aşağıdaki şekilde sıralanıyor;





36MP AA filtresi olmayan sensör

Expeed 4a görüntü işlemcisi

Geliştirilmiş moire sıkıştırması

Daha yüksek çözünürlüklü LCD ekran

sRAW, Saniyede 5 Kare seri çekim hızı (MB-D12 ile 6 kare)

Büyük ihtimal 4K çekim desteği olmayacak

Dahili GPS olacak ancak Wi-Fi olmayacak

4 adet merkez otomatik netleme noktası

D800 ve D800E’ye göre daha hafif gövde

Geliştirilmiş düşük ışık performansı

3000$ üzeri fiyat etiketi

Not: Üç tekerlekli görsel sahte olarak nitelendiriliyor.

Panasonic





Panasonic LX8 hakkında yeni bilgiler yayınladı

Panasonic’in teknik olarak detaylanmaya devam eden üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi LX8, 4/3 Rumors’un kaynaklarından aldığı son dedikodulara göre aşağıda yer alan özellikler ile kullanıcıların beğenisine sunulacak;





24-90mm F/2-2.8 lens modeli

1-inç sensör

LX7’den %3 daha büyük gövde

Hareketli dokunmatik LCD ekran

Geliştirilmiş işleme motoruyla daha iyi JPEG çıktısı

Dahili elektronik vizör

Hot-Shoe bağlantısı yok

Otomatik açılıp kapanan lens kapağı

Dahili 3-Durak ND filtre





Detaylarına burada değindiğimiz Sony RX100 M3’ün en büyük rakibi olarak görülen LX8, eğer doğru 4K video çekim kapasitesine de sahip olacak. Makinenin duyurusu ise 16 Temmuz tarihinde yapılacak.







