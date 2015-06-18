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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Haziran 2015"

3 yıl
1,6b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Adobe
Abobe Camera Raw 9.1 yayınlandı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki önemli ismi Adobe, kendi programlarında fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın yeni 9.1 sürümünü kullanıma sundu. Yeni Photoshop CC ve Lightroom CC ile beraber duyurulan Camera Raw 9.1, aşağıda yer alan modellere destek vermeye başladı;

  • Fujifilm X-T10
  • Nikon 1 J5
  • Nikon D810A
  • Panasonic DMC-G7
  • Pentax K-S2
  • Pentax K3 II 
Adobe Camera Raw 9.1'e direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Canon
Canon EF 24-70mm F/2.8L IS lens modeli geliştirilmeye başlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Gün içerisinde detaylarına burada yer verdiğimiz G3X isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini görücüye çıkartan Canon, CanonRumors'un haberine göre EF 24-70mm F/2.8L IS lens modelini de geliştirmeye başladı. EF 24-70mm f/2.8L II'nin yerine IS yani görüntü sabitleme teknolojisi ile hazırlanan lens, Nikon'un gelişimini tamamladığı Nikkor 24-70mm f/2.8 PF VR'ın karşısına güçlü bir rakip olarak çıkabilir.
Not: Görsel temsilidir. 
Canon'dan yeni EF-M 85MM F/1.8 IS STM lens modeli de yolda olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Görüntüleme sektörünün en büyük isimleri arasında yer alan Canon, EF 24-70mm F/2.8 L IS yanında EF-M 85MM F/1.8 IS STM lens modeli üzerinde de çalışma gösteriyor. Firmanın aynasız fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak geliştirilen lens, bir ihtimal EF 85mm f/1.8'in yerini almaya hazırlanıyor olabilir. Canon'dan ayrıca EF-M 18-55 IS STM lens modeli de bekleniyor.
Not: Görsel temsilidir.  
İnceleme
TheCameraStoreTV, Panasonic G7 incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un görüntüleme ürünleri açısından önemli kanallarından TheCameraStoreTV, Panasonic'in tüm detaylarına burada yer verdiğimiz G7 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı. 4K video çekim kapasitesi ile dikkatleri üzerine çeken ve mini GH4 olarak adlandırılan G7, hafif gövdesi, sessiz ve stabil perdesi, ergonomisi, butonları, video özellikleri ve otomatik netlemesi gibi özellikleriyle beğeni toplayan makinenin incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

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