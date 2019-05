Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Haziran 2015"

Canon

Canon EF 24-70mm F/2.8L IS lens modeli geliştirilmeye başlandı

Gün içerisinde detaylarına burada yer verdiğimiz G3X isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini görücüye çıkartan Canon, CanonRumors'un haberine göre EF 24-70mm F/2.8L IS lens modelini de geliştirmeye başladı. EF 24-70mm f/2.8L II'nin yerine IS yani görüntü sabitleme teknolojisi ile hazırlanan lens, Nikon'un gelişimini tamamladığı Nikkor 24-70mm f/2.8 PF VR'ın karşısına güçlü bir rakip olarak çıkabilir.

Not: Görsel temsilidir.

Canon'dan yeni EF-M 85MM F/1.8 IS STM lens modeli de yolda olabilir

Görüntüleme sektörünün en büyük isimleri arasında yer alan Canon, EF 24-70mm F/2.8 L IS yanında EF-M 85MM F/1.8 IS STM lens modeli üzerinde de çalışma gösteriyor . Firmanın aynasız fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak geliştirilen lens, bir ihtimal EF 85mm f/1.8'in yerini almaya hazırlanıyor olabilir. Canon'dan ayrıca EF-M 18-55 IS STM lens modeli de bekleniyor.