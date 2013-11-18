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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    
Sony
DpReview, Sony A7 ve A7R ile yüksek ISO değerlerinde çekilmiş fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’nin FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makineleri A7 ve A7r hakkında farklı açılardan incelemeler yapılmaya devam ediyor. Bunun son örneklerinden DpReview, Sony A7 ve A7R ile yüksek ISO değerlerinde çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Makinelerin Nikon D800 ve Canon 5D Mark 2 gibi modeller ile karşılaştırıldığı bu yeni sayfaya direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

Canon

Reviewed isimli internet sitesi, Canon 70D incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un Dual Pixel Af teknolojisiyle öne çıkan DSLR fotoğraf makinesi 70D, bu sefer Reviewed isimli internet sitesinin masasına konuk oldu. Genel olarak oldukça beğenilen ve bu sayede 10 üzerinden 9.1 puan elde eden makine, ayrıca editörün seçimi ve yılın en iyisi ödüllerini de almaya hak kazandı. Yayınlanan bu ayrıntılı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

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Elefue 5 yıl
Biraz küçük boyutlu olsada ene iyisi Mark3
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mizantropia 5 yıl
70D de 550D deki sensör mü var hala? Yoksa değişti mi?
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a.f.y. 5 yıl
önemli olan iso 1600 e kadar olan test değerleridir. çok yukarısı ile çekim yapmak anlamsız, fotoğrafcıların %95 i de bilerek o yüksek isolarda fotoğraf çekmezler. o değerlerde renk piksellerinin bozulmaması imkansız. cihazlar yüksek iso değerlerinde müdahale ediyor fotoğraflara. bu müdahale canonda bariz gözüküyor.

size tavsiyem 1600 isoya kadar değerlendirme yapın cihaz alırken. yüksek isodaki başarımından çok düşük iso bandındaki başırımı önemlidir fotoğraf makinelerinin.
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