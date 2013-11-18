Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Kasım 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
DpReview, Sony A7 ve A7R ile yüksek ISO değerlerinde çekilmiş fotoğraflar yayınladı
Sony’nin FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makineleri A7 ve A7r hakkında farklı açılardan incelemeler yapılmaya devam ediyor. Bunun son örneklerinden DpReview, Sony A7 ve A7R ile yüksek ISO değerlerinde çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Makinelerin Nikon D800 ve Canon 5D Mark 2 gibi modeller ile karşılaştırıldığı bu yeni sayfaya direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Canon
Reviewed isimli internet sitesi, Canon 70D incelemesini yayınladı
Canon’un Dual Pixel Af teknolojisiyle öne çıkan DSLR fotoğraf makinesi 70D, bu sefer Reviewed isimli internet sitesinin masasına konuk oldu. Genel olarak oldukça beğenilen ve bu sayede 10 üzerinden 9.1 puan elde eden makine, ayrıca editörün seçimi ve yılın en iyisi ödüllerini de almaya hak kazandı. Yayınlanan bu ayrıntılı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
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size tavsiyem 1600 isoya kadar değerlendirme yapın cihaz alırken. yüksek isodaki başarımından çok düşük iso bandındaki başırımı önemlidir fotoğraf makinelerinin.