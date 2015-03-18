Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Mart 2015"

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Sony

Sony A7r'ın yerini alacak model çok yakında geliyor

Sony'nin 36MP çözünürlüğündeki FF (Tam Kare) sensörlüyle dikkat çeken E-Bayonet aynasız fotoğraf makinesi A7r, gelen bilgilere kısa süre içerisinde şimdilik A7r II olarak adlandırılan yeni bir modelle yenilenecek. Hazırlanan bu yeni modelin üretime girdiği söylenirken , fotoğraf makinesinin A7 yerine hazırlanan A7 II'de de kullanılan beş eksenli görüntü sabitleme teknolojisine sahip olacağı belirtiliyor. Diğer teknik detaylar, fiyat ve satış tarihi hakkında ise açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Firmadan ayırca A7r II haricinde bir yeni FF fotoğraf makinesi daha bekleniyor ve bu modelin A-Bayonet olma ihtimali de bulunuyor.

Sigma Sigma'dan art serisi yeni bir ultra geniş açı lens gelebilir Sektörün önemli bilgi kaynaklarıdan CanonRumors , Sigma'nın art serisi yeni bir ultra geniş açı lens üzerinde çalıştığını, bu lensin de Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 DG yenilemesi olabileceğini belirtiyor. Yeni bir model olarak da karşımıza çıkma ihtimali bulunan lensin diğer teknik detayları hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmazken, ünlü lens üreticisinin 24-105mm f/4 DG OS lensin üretimine de yıl sonunda tekrar başlayabileceği söyleniyor.

Canon Canon EOS M3 ve Canon EF 100mm F/2.8L IS Makro kombinasyonu ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı Canon'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M3 ile uzun zamandır piyasada yer alan başarılı makro lensi EF 100mm F/2.8L IS çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Bu kombinasyonun performansını göstermek için yayınlanan tam boyutlu örneklere buradan ulaşabilirsiniz.









Olympus

Olympus'un 7-14mm F/2.8 Pro lensi Haziran ayında dağıtıma çıkabilir

MFT sistemin önemli isimlerinden Olympus'un geçtiğimiz günlerde resmi lens simülatör sayfasına eklenen 7-14mm F/2.8 Pro lensi, 4/3 Rumors sitesinin haberine göre önümüzdeki Haziran ayında raflardaki yerini alabilir. Diyafram değeri ve odak uzaklığıyla manzara çekimleri için güzel bir alternatif oluşturan lens, tasarımıyla da OMD modellerini etkili bir şekilde tamamlıyor.