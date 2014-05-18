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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Mayıs 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Canon

Canon’un geniş açı yeni lensleriyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli isimlerinden Canon, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunduğu EF 16-35mm F4L IS USM ve EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM lens modelleriyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Ayrıntılarına burada değindiğimiz gibi daha çok manzara ve mimari çekimleri için hazırlanan lensler ile çekilmiş örneklere EF 16-35mm F4L IS USM için buradan, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM içinse buradan ulaşabilirsiniz.


Olympus

MFT sistem Olympus PEN E-PL7, kullanma kılavuzu üzerinde ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Olympus’un geçtiğimiz haftalarda ilk bilgileri gelen PEN serisi yeni fotoğraf makinesi E-PL7, bu sefer yayınlanan kullanma kılavuzu görsellerinde karşımıza çıktı. Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde duyurulması beklenen ve son görsellere göre firmanın alıştığımız tasarım anlayışını sürdüren E-PL7, teknik olarak ise dedikodular doğru çıkarsa MFT sistem yapısı, 16MP çözünürlüğünde sensör, 81 otomatik netleme noktası, saniyede 8 kare seri çekim hızı, 3-inç hareketli LCD ekran (Dokunmatik), 200-25600 ISO aralığı, 1/250 flaş senkron hızı, 396 gram ağırlık ve 119.1mm x 82.3mm x 45.9mm boyut gibi detaylar ile karşımıza çıkacak. (PR)


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s.holmes 5 yıl
sırf biz lens üretebiliyoruz dermiş gibi sık sık lens üretip aralarına da cüzi bir fark koyup (donanım açısından) satışa sunuyorlar.. ayıptır, yapmayın, etmeyin.
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ulan64ude 5 yıl
81 otomatik netlemeya ne gerek var
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serkanozg 5 yıl
10-18 fiyatı itibariyle bayağı satarda 16-35 i hangi akla hizmet çıkardılar anlamadım
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