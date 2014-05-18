Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon’un geniş açı yeni lensleriyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Sektörün önemli isimlerinden Canon, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunduğu EF 16-35mm F4L IS USM ve EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM lens modelleriyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Ayrıntılarına burada değindiğimiz gibi daha çok manzara ve mimari çekimleri için hazırlanan lensler ile çekilmiş örneklere EF 16-35mm F4L IS USM için buradan, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM içinse buradan ulaşabilirsiniz.
Olympus
MFT sistem Olympus PEN E-PL7, kullanma kılavuzu üzerinde ortaya çıktı
Olympus’un geçtiğimiz haftalarda ilk bilgileri gelen PEN serisi yeni fotoğraf makinesi E-PL7, bu sefer yayınlanan kullanma kılavuzu görsellerinde karşımıza çıktı. Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde duyurulması beklenen ve son görsellere göre firmanın alıştığımız tasarım anlayışını sürdüren E-PL7, teknik olarak ise dedikodular doğru çıkarsa MFT sistem yapısı, 16MP çözünürlüğünde sensör, 81 otomatik netleme noktası, saniyede 8 kare seri çekim hızı, 3-inç hareketli LCD ekran (Dokunmatik), 200-25600 ISO aralığı, 1/250 flaş senkron hızı, 396 gram ağırlık ve 119.1mm x 82.3mm x 45.9mm boyut gibi detaylar ile karşımıza çıkacak. (PR)
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