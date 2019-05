Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Mayıs 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon’un geniş açı yeni lensleriyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Sektörün önemli isimlerinden Canon, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunduğu EF 16-35mm F4L IS USM ve EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM lens modelleriyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Ayrıntılarına burada değindiğimiz gibi daha çok manzara ve mimari çekimleri için hazırlanan lensler ile çekilmiş örneklere EF 16-35mm F4L IS USM için buradan , EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM içinse buradan ulaşabilirsiniz.