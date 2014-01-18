Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Olympus





Olympus 25mm f/1.8 ve 14-42mm f/3.5-5.6 lenslerin ilk görselleri ortaya çıktı

Fotoğraf dünyasının elde edebildiği bilgiler ve görseller ile tanınan fotoğraf sitelerinden Digicame-info, bu sefer Olympus’un 25mm f/1.8 ve 14-42mm f/3.5-5.6 lenslerini ortaya çıkarttı. MFT sistem yapısıyla uyumlu olan lenslerin ilk bilgilerine göre ise 14-42mm f/3.5-5.6 için 37mm filtre çapı, siyah / gümüş renk seçenekleri ve 335$ fiyat etiketi, 25mm f/1.8 lens modeli içinse 46mm filtre çapı, 0.25m minimum netleme mesafesi, siyah / gümüş renk seçenekleri ve 335$ fiyat etiketi gibi detaylar biliniyor. Ayrıca BCL-0980 kodlu bir lens kapağı da görüntülenmiş durumda. Bu kapak üzerinde 9mm F/8 lens taşıyor ve 0.2m minimum netleme mesafesiyle geliyor. Ürünlerin 29 Ocak tarihinde duyurulabileceği de yapılan tahminler arasında.









Canon





CP+ 2014 fuarı kapsamında 7D’nin halefini karşımıza çıkmayabilir

Canon’dan uzun zamandır 7D yerine beklenen 7D Mark 2, CanonWatch sitesinin kaynaklarında aldığı son bilgilere göre kısa zaman sonra düzenlenecek CP+ 2014 fuarı kapsamında karşımıza çıkmayabilir. Bu yenileme yerine EOS-A1 ismiyle üst seviye yeni bir APS-C sensörlü DSLR fotoğraf makinesi hazırladığı öğrenilen firma, bu modelinde optik ve elektronik karışımı hibrit bir vizöre yer verebilir. Daha önce de 35 üstü yüksek MP değeriyle geleceği söylenen EOS-A1, halen tam olarak netleşmiş özelliklere sahip değil.





Canon’dan CP+2014 kapsamında ayrıca G1 X Mark 2 ve EOS 750D modelleri de bekleniyor.







