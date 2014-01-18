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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Ocak 2014"

5 yıl
8,7b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Olympus

Olympus 25mm f/1.8 ve 14-42mm f/3.5-5.6 lenslerin ilk görselleri ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının elde edebildiği bilgiler ve görseller ile tanınan fotoğraf sitelerinden Digicame-info, bu sefer Olympus’un 25mm f/1.8 ve 14-42mm f/3.5-5.6 lenslerini ortaya çıkarttı. MFT sistem yapısıyla uyumlu olan lenslerin ilk bilgilerine göre ise 14-42mm f/3.5-5.6 için 37mm filtre çapı, siyah / gümüş renk seçenekleri ve 335$ fiyat etiketi, 25mm f/1.8 lens modeli içinse 46mm filtre çapı, 0.25m minimum netleme mesafesi, siyah / gümüş renk seçenekleri ve 335$ fiyat etiketi gibi detaylar biliniyor. Ayrıca BCL-0980 kodlu bir lens kapağı da görüntülenmiş durumda. Bu kapak üzerinde 9mm F/8 lens taşıyor ve 0.2m minimum netleme mesafesiyle geliyor. Ürünlerin 29 Ocak tarihinde duyurulabileceği de yapılan tahminler arasında.


Canon

CP+ 2014 fuarı kapsamında 7D’nin halefini karşımıza çıkmayabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’dan uzun zamandır 7D yerine beklenen 7D Mark 2, CanonWatch sitesinin kaynaklarında aldığı son bilgilere göre kısa zaman sonra düzenlenecek CP+ 2014 fuarı kapsamında karşımıza çıkmayabilir. Bu yenileme yerine EOS-A1 ismiyle üst seviye yeni bir APS-C sensörlü DSLR fotoğraf makinesi hazırladığı öğrenilen firma, bu modelinde optik ve elektronik karışımı hibrit bir vizöre yer verebilir. Daha önce de 35 üstü yüksek MP değeriyle geleceği söylenen EOS-A1, halen tam olarak netleşmiş özelliklere sahip değil. 

Canon’dan CP+2014 kapsamında ayrıca G1 X Mark 2 ve EOS 750D modelleri de bekleniyor.



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