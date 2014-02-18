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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Şubat 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Pentax

Pentax 645D II’nin teknik özellikleri ve fiyatı CP+ 2014 kapsamında ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Pentax’ın hali hazırda satılmaktan olan orta format fotoğraf makinesi 645D yerine hazırlanan 645D II’nin CP+ 2014 kapsamında %100 kesin olmasa da bazı bilgileri ortaya çıktı. Bu doğrultuda 40MP ile 50MP arası bir sensör, SAFOX XI AF modülü, saniyede 3 kare seri çekim hızı, maksimum 102,400 ya da 204,800 ISO değeri, 100,000 seviyesinde perde ömrü, Live View özelliği ve USB 3.0 bağlantı portu gibi detaylar ile hazırladığını söylenen orta format fotoğraf makinesi, tahminler doğru çıkarsa 2014 Nisan ayında ortalama 10,000$’lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.


Olympus

Olympus, PEN E-P5 fotoğraf makinesini 1.3 sürümüne güncelledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün öncü firmalarından Olympus, 16MP TruePic VI Live MOS sensöre, saniyede 9 kare seri çekim hızına, 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisine, Full HD video çekim kapasitesine ve dahili Wi-Fi kablosuz teknolojisine sahip PEN E-P5 fotoğraf makinesini 1.3 sürümüne güncellendiğini duyurdu. Yayınlanan güncelleme ile makine, akıllı telefonlara yüklenen OLYMPUS Image Share uygulamasına sürekli çekim modu, canlı bulb çekimi, PASM modları ile enstantane, diyafram, pozlama, ISO ve beyaz ayarı gibi ayarların değiştirilmesi açısından destek vermeye başladı. Yeni sürüme direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


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Eoscanon 5 yıl
emeğinize sağlık bilgiler için tesekkurler
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