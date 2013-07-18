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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Olympus       
Olympus'un yeni fotoğraf makinesi Eylül ayının ikinci haftasında resmi olarak duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz gün ilk bilgileri gelen Olympus E-M1 MFT fotoğraf makinesinin sağlam kaynaklardan gelen bilgilere göre Eylül ayının ikinci haftasında resmi olarak duyurulabileceği konuşuluyor. Teknik olarak 16MP sensöre, 81 AF noktasına, 3-inç hareketli ekrana, elektronik vizöre, 10 FPS seri çekim hızına, dahili Wi-Fi desteğine ve hali hazırda satılmakta olan EM-5 modeline benzer gövde yapısıyla hazırlandığını bildiğimiz E-M1 beraberinde, yeni MFT lens modelleri de görebiliriz. 
Not: Görsel temsilidir.
Canon
Canon 70D, Avrupa'ya 21 Ekim tarihinde geliyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Duyurulması için uzun zaman beklediğimiz yeni Canon DSLR fotoğraf makinesi 70D, Amazon Fransa ve Amazon Almanya alışveriş sitelerine göre Avrupa merkezli olarak 21 Ekim tarihinde satılmaya başlanacak. Dual Pixel CMOS AF otomatik netleme sistemi ile oldukça fazla konuşulan ve dikkat çeken 70D, sadece gövde olarak 1,099 Euro fiyat etiketine sahip olacak.
Fujifilm
Fujifilm'in X-Pro1 ve X-E1 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri 23 Temmuz tarihinde çıkıyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Firmanın retro tasarım anlayışıyla ürettiği lensleri değiştirilebilir fotoğraf makineleri X-Pro1 ve X-E1, 23 Temmuz tarihinde yeni birer yazılım güncellemesi alacak. Özellikle manuel ve otomatik netleme konusunda birçok yeniliğin eklendiği güncellemeler, X-Pro 1 modelini 3.00, X-E1 modelini ise 2.00 sürümüne yükseltecek.


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jimi1984 5 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR


.....

Fujifilm

Fujifilm'in X-Pro1 ve X-E1 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri 23 Temmuz tarihinde çıkıyor

yihuuuu :)

Focus peaking sayesinde manuel lens kullanabileceğiz

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