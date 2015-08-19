Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Ağustos 2015"

3 yıl
1,3b
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Sony
TheCameraStoreTv, Sony RX10 Mark 2 incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un fotoğraf odaklı güncel kanallarından TheCameraStoreTV, bu sefer Sony'nin detaylarına burada yer verdiğimiz yeni SLR benzeri fotoğraf makinesi RX10 Mark 2'yi inceledi. Yerine geldiği modelle birebir gövdesi ve fotoğraf ile video kalitesiyle dikkat çeken RX10 Mark 2'nin yapabildiklerini direkt olarak aşağıda görebilirsiniz.
Canon
Nauticam, Canon EOS 5Ds ve 5DsR için hazırladığı sualtı haznelerini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Konusunun uzmanı firmalardan Nauticam, yaz ayları bitmeden Canon'un yüksek MP değerine sahip yeni DSLR fotoğraf makineleri EOS 5DS ve 5DsR için geliştirdiği yeni sualtı haznelerini görücüye çıkarttı. Makinenin hemen hemen bütün ayarlarına, vizörüne ve LCD ekranına erişim sunan 100 metre derinlik destekli hazneler, 25 Ağustos tarihinde raflardaki yerini alıyor. Fiyat ise tam 3,600$ seviyesinde.
Sony
Sony'nin kısa vadeli yol haritası yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf sektörünün öncü isimlerinden Sony'ye yakın önemli kaynakları bulunan SonyAlphaRumors sitesi, firmanın kısa vadeli yol haritasını yayınladı. Şimdiye kadar elde edilen verilerden hazırlanan ve resmi bir dayanağı bulunmayan haritaya göre Sony, Eylül ayında A6100 ya da A7000 aynasız fotoğraf makinesini, "A99II" A-Bayonet DSLR fotoğraf makinesini, iki adet güncellenmiş A-Bayonet lensini ve son olarak 85mm FE ile 24-70mm FE GM E-Bayonet lens modellerini görücüye çıkartacak. Ekim ayında Loxia geniş açı lens beklentisi oluşturan Sony, tahminler doğru çıkarsa Kasım ayında da video odaklı aynasız fotoğraf makinesi A7s Mark 2'yi kullanıcıların beğenisine sunacak.
Günün tartışma konusu: Sony RX10 Mark 2 hakkındaki düşüncelerinizi ve makinenin beğendiğiniz / beğenmediğiniz yanlarını yorum olarak görmek isteriz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4Crumby 3 yıl
X-pro 2 hakkinda dedikodu var mi yakin zamanda en cok beklenen ve ses getirecek cihaz o bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sony 4K ev sinema sistemleri ve fazlası "Özel röportaj" 3 yıl Samsung Galaxy Note 5 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim