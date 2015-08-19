Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Ağustos 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Sony

TheCameraStoreTv, Sony RX10 Mark 2 incelemesini yayınladı

YouTube'un fotoğraf odaklı güncel kanallarından TheCameraStoreTV, bu sefer Sony'nin detaylarına burada yer verdiğimiz yeni SLR benzeri fotoğraf makinesi RX10 Mark 2'yi inceledi. Yerine geldiği modelle birebir gövdesi ve fotoğraf ile video kalitesiyle dikkat çeken RX10 Mark 2'nin yapabildiklerini direkt olarak aşağıda görebilirsiniz.

Canon

Nauticam, Canon EOS 5Ds ve 5DsR için hazırladığı sualtı haznelerini duyurdu

Konusunun uzmanı firmalardan Nauticam, yaz ayları bitmeden Canon'un yüksek MP değerine sahip yeni DSLR fotoğraf makineleri EOS 5DS ve 5DsR için geliştirdiği yeni sualtı haznelerini görücüye çıkarttı. Makinenin hemen hemen bütün ayarlarına, vizörüne ve LCD ekranına erişim sunan 100 metre derinlik destekli hazneler, 25 Ağustos tarihinde raflardaki yerini alıyor. Fiyat ise tam 3,600$ seviyesinde

Sony

Sony'nin kısa vadeli yol haritası yayınlandı

Fotoğraf sektörünün öncü isimlerinden Sony'ye yakın önemli kaynakları bulunan SonyAlphaRumors sitesi, firmanın kısa vadeli yol haritasını yayınladı. Şimdiye kadar elde edilen verilerden hazırlanan ve resmi bir dayanağı bulunmayan haritaya göre Sony, Eylül ayında A6100 ya da A7000 aynasız fotoğraf makinesini, "A99II" A-Bayonet DSLR fotoğraf makinesini, iki adet güncellenmiş A-Bayonet lensini ve son olarak 85mm FE ile 24-70mm FE GM E-Bayonet lens modellerini görücüye çıkartacak. Ekim ayında Loxia geniş açı lens beklentisi oluşturan Sony, tahminler doğru çıkarsa Kasım ayında da video odaklı aynasız fotoğraf makinesi A7s Mark 2'yi kullanıcıların beğenisine sunacak.

Günün tartışma konusu: Sony RX10 Mark 2 hakkındaki düşüncelerinizi ve makinenin beğendiğiniz / beğenmediğiniz yanlarını yorum olarak görmek isteriz.