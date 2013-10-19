Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Ekim 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon

Nikon, yeni tanıttığı D5300 DSLR ve AF-S 58mm F/1.4 G modeli ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile D5200 DSLR fotoğraf makinesi yerine D5300 modelini ve yeni hazırladığı AF-S 58mm F/1.4 G lens modelini duyuran Nikon, ayrıca bu yeni modelleri ile çekilmiş örnek fotoğrafları da kullanıcıların beğenisine sundu. Ürünlerin performanslarını gösteren bu örneklere aşağıda yer alan bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.





Fujifilm

DpReview, Fujifilm'in X-E2 ve XQ1 fotoğraf makineleri için ilk incelemesini yayınladı

Sektörün önemli internet sitelerinden DpReview, Fujifilm'in X-E2 ve XQ1 X-Sistem fotoğraf makineleri için hazırladığı ilk izlenim / inceleme yazılarını yayınladı. X-E2 modelini lensleri değiştirilebilir bir yapı ve 16 mega piksel çözünürlüğünde X-Trans CMOS II sensör ile hazırlayan Fujifilm, XQ1 modelini ise sabit 25-100mm F1.8-F4.9 Fujinon lens ve 12 mega piksel çözünürlüğünde 2/3” X-Trans CMOS II sensör ile hazırlamış durumda. Teknik olarak iddialı bu makineler hakkında hazırlanan sayfalara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.