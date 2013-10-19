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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Nikon
Nikon, yeni tanıttığı D5300 DSLR ve AF-S 58mm F/1.4 G modeli ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile D5200 DSLR fotoğraf makinesi yerine D5300 modelini ve yeni hazırladığı AF-S 58mm F/1.4 G lens modelini duyuran Nikon, ayrıca bu yeni modelleri ile çekilmiş örnek fotoğrafları da kullanıcıların beğenisine sundu. Ürünlerin performanslarını gösteren bu örneklere aşağıda yer alan bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.
(1) / (2) / (3) / (4)

Fujifilm    
DpReview, Fujifilm'in X-E2 ve XQ1 fotoğraf makineleri için ilk incelemesini yayınladı  
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli internet sitelerinden DpReview, Fujifilm'in X-E2 ve XQ1 X-Sistem fotoğraf makineleri için hazırladığı ilk izlenim / inceleme yazılarını yayınladı. X-E2 modelini lensleri değiştirilebilir bir yapı ve 16 mega piksel çözünürlüğünde X-Trans CMOS II sensör ile hazırlayan Fujifilm, XQ1 modelini ise sabit 25-100mm F1.8-F4.9 Fujinon lens ve 12 mega piksel çözünürlüğünde 2/3” X-Trans CMOS II sensör ile hazırlamış durumda. Teknik olarak iddialı bu makineler hakkında hazırlanan sayfalara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

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Gsmavm 5 yıl
Renk cok hos olmus tasarim oldukca iddaali
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eternity 5 yıl
Bu 55 mm 50mm 1.4g den açı dışında ne farkı var acaba 2 katı fiyatı. 50 mm 1.2 Canona cevap seneye mi kaldı?
2 Yanıt Yanıtla
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pıtıpıs 5 yıl eternity
artık video çekimleri için çıkarıyorlar çoğu lensi sanırım yönetmenlerin istediği bir açı :)

canon 1.2ye cevabı 0.98 ile vermeleri gerekir canon çok iyi lrns yapmış geçemezler aynı diyafram değerinde.
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pıtıpıs 5 yıl eternity
artık video çekimleri için çıkarıyorlar çoğu lensi sanırım yönetmenlerin istediği bir açı :)

canon 1.2ye cevabı 0.98 ile vermeleri gerekir canon çok iyi lrns yapmış geçemezler aynı diyafram değerinde.
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ВAВA 5 yıl
İddialı gözüküyorlar.
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