Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Eylül 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Samsung





Samsung, fotoğraf makinesi sektöründen çıkış yapabilir

Satışa sunduğu fotoğraf makineleriyle hiçbir pazarda beklediği başarıyı elde edemeye ve özellikle aynasız fotoğraf makineleri açısından Fujifilm ile Sony'nin oldukça gerisinde kalan teknoloji devi Samsung, PhotoRumors'da yer alan son habere göre kamera sektöründen çıkış yapma kararı almış durumda. Şimdilik %100 oranında kesinleştirilemeyen bilgilere göre şirket NX500'den sonra herhangi bir fotoğraf makinesi ya da lens duyurmayacak. Buna neden olaraksa NX ürün gamında her yıl ciddi miktarlarda para kaybı yaşanması gösteriliyor.





Pentax





Pentax, FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesini önümüzdeki yıl satışa sunacak

Ricoh'un sahibi olduğu Pentax, uzun zaman önce prototip halini gördüğümüz FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesini 2016'nın bahar aylarında resmi olarak duyuracak ve satışa sunacağını açıkladı. Uzun zamandır beklenen bu model için özel bir internet sitesi de hazırlayan şirket, çok yüksek ihtimalle fotoğraf makinesine Sony tarafından üretilmiş 36MP ya da 42MP'lik bir sensör yerleştirecek

Nikon





Kısa ve uzun vadede Nikon'dan bekleneler

Nikon'a yakın önemli kaynakları bulunan NikorRumors, gelen dedikodulardan derlediği bilgiler doğrultusunda firmadan beklenen yeni ürünleri listeledi. Ana başlıklarıyla hem kısa hem de uzun vadede Nikon'dan beklenenler şu şekilde sıralanıyor;

Nikon D5 (2016 başlarında)

Nikon D5 ile beraber olası D400 duyurusu (2007 yılında D3 ve D300 ikilisiyle olduğu gibi)

1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi V4

Yeni 1 serisi aynasız fotoğraf makinesi lensleri

Yeni Coolpix serisi kompakt fotoğraf makineleri (Büyük sensörlü birden fazla model)

Daha fazla Nikkor serisi telefoto lens (FL elementli)

FF (Tam Kare) sensörlü bir aynasız fotoğraf makinesi. (Daha önce patenti alınan "28-80mm f/3.5-5.6 VR" FF uyumlu lens ile gelebilir)

Yeni bir gizli ürün. Beklentiler aksiyon kamerası ya da 360 derece çekim yapabilen bir kamera etrafında toplanıyor.

Günün tartışma konusu: Nikon D400 hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ? Nikon D300 sonrası satışa sunulan D7xx serisi bekleneni veremedi mi ? APS-C sensörlü bir D400 ilginizi çeker mi ? Yorumlarını aşağıda görmek isteriz.