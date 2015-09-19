Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Eylül 2015"

3 yıl
1,9b
1
7
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Samsung

Samsung, fotoğraf makinesi sektöründen çıkış yapabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Satışa sunduğu fotoğraf makineleriyle hiçbir pazarda beklediği başarıyı elde edemeye ve özellikle aynasız fotoğraf makineleri açısından Fujifilm ile Sony'nin oldukça gerisinde kalan teknoloji devi Samsung, PhotoRumors'da yer alan son habere göre kamera sektöründen çıkış yapma kararı almış durumda. Şimdilik %100 oranında kesinleştirilemeyen bilgilere göre şirket NX500'den sonra herhangi bir fotoğraf makinesi ya da lens duyurmayacak. Buna neden olaraksa NX ürün gamında her yıl ciddi miktarlarda para kaybı yaşanması gösteriliyor.

Pentax

Pentax, FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesini önümüzdeki yıl satışa sunacak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Ricoh'un sahibi olduğu Pentax, uzun zaman önce prototip halini gördüğümüz FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesini 2016'nın bahar aylarında resmi olarak duyuracak ve satışa sunacağını açıkladı. Uzun zamandır beklenen bu model için özel bir internet sitesi de hazırlayan şirket, çok yüksek ihtimalle fotoğraf makinesine Sony tarafından üretilmiş 36MP ya da 42MP'lik bir sensör yerleştirecek.
Nikon

Kısa ve uzun vadede Nikon'dan bekleneler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Nikon'a yakın önemli kaynakları bulunan NikorRumors, gelen dedikodulardan derlediği bilgiler doğrultusunda firmadan beklenen yeni ürünleri listeledi. Ana başlıklarıyla hem kısa hem de uzun vadede Nikon'dan beklenenler şu şekilde sıralanıyor;
  • Nikon D5 (2016 başlarında) 
  • Nikon D5 ile beraber olası D400 duyurusu (2007 yılında D3 ve D300 ikilisiyle olduğu gibi)
  • 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi V4
  • Yeni 1 serisi aynasız fotoğraf makinesi lensleri
  • Yeni Coolpix serisi kompakt fotoğraf makineleri (Büyük sensörlü birden fazla model)
  • Daha fazla Nikkor serisi telefoto lens (FL elementli)
  • FF (Tam Kare) sensörlü bir aynasız fotoğraf makinesi. (Daha önce patenti alınan "28-80mm f/3.5-5.6 VR" FF uyumlu lens ile gelebilir)
  • Yeni bir gizli ürün. Beklentiler aksiyon kamerası ya da 360 derece çekim yapabilen bir kamera etrafında toplanıyor.

Günün tartışma konusu: Nikon D400 hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ? Nikon D300 sonrası satışa sunulan D7xx serisi bekleneni veremedi mi ? APS-C sensörlü bir D400 ilginizi çeker mi ? Yorumlarını aşağıda görmek isteriz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
çekomastik 3 yıl
Nikon d400 serisi uzun zamandır bekleniyor, en azından bu serinin ciddi müdavimleri var. D7xx serisinden sonra bu gövde elbette tartışılır ancak canonda olduğu gibi bu gövdenin rakibi 7dmk2 olacaktır. Af ve seri çekim performansı ve gövde kalitesi olarak 7xxx serisinin üzerine birşeyler eklenecek diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 3 yıl
Canon varken kimse gidip Samsung almazdı zaten.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VYC Majoris 3 yıl Guest-F8946C419
Canon ve aynasız
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 3 yıl
aynasız fotoğraf makine piyasasını sony resmen ortalığı toza dumana kattı, bir kaç daha model çıkartırsa diğer köklü firmalar da kepenk kapatabilir,
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acordis 3 yıl
En sonunda pentax ff geliyor bakalim kimler alacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowmexo 3 yıl
Samsung'un son ürünleri gerçekten güzeldi aynasız sektöründe lakin Sony aynasızlar gerçekten inanılmazlar. Body ve objektif fiyatları biraz daha pahalı ama sensör ve teknoloji olarak çok iyiler. Zaten Sony 16-50 kit lensini iyi bir şekilde yenilerse aynasız sektöründe dominant hale gelecektir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VYC Majoris 3 yıl
Samsung işi bıraksa bile ben devam edeceğim muhtemelen. Gayet memnunum. Bu kadar kolay pes edeceklerini de sanmıyorum açıkçası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Windows 10 10547 inceleme "Windows 10'un yeni sürümü ve yenilikleri" 3 yıl Asus ZenFone ailesi yeni modellerle büyüyor: Detaylar videomuzda 3 yıl 2si1 "Roket misali" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Yeni Nesil Güvenlik Çözümleri ve Görüntüleme Teknolojileri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim