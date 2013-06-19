Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Haziran 2013"

5 yıl
563
1
7
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    

Sony  
Sony'nin NEX serisi yeni fotoğraf makinesi Ekim ayında duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony tarafından NEX-7 modelinin yerine duyurulması beklenen yeni fotoğraf makinesi SonyAlphaRumors sitesinin sağlam kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Ekim ayında karşımıza çıkabilir. Şimdilik tam ismi bilinmeyen modelin, 24MP APS-C sensöre, 3.8 milyon elektronik vizöre, dokunmatik ekrana, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine ve genel olarak NEX ailesi ile benzer tasarımsal yapıya sahip olması bekleniyor.
Samsung
Samsung, NX300 isimli aynasız fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Tüketici elektroniği sektörünün büyük ismi Samsung, NX300 isimli lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesini 1.20 sürümüne güncelledi. Yeni güncelleme ile SmartRange+ modunda pozlama hatası sorunu ile çekilen videolarda ses gelmeme sorunu çözülmüş ve genel olarak performans yenilikleri yapılmış durumda.
Firma tarafından yayınlanan güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz. 


Fujifilm
Fujifilm, 25 Haziran tarihinde birçok yeni modelini duyurabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önemli fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Fujifilm, gelen son bilgilere göre 25 Haziran tarihinde X-Trans sensöre sahip X-A1 ve X-M1 APS-C fotoğraf makinelerini, 27mm F/2.8 ve 16-50mm - 16-55mm lens modellerini ve bunların yanında X-Pro 1 ve X-E1 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri kullanıma sunabilir.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
renklem 5 yıl
İşin açıkçası son zamanlarda para sıkıntısı olmasa Nikon D7100 gibi bir makina almayı düşünüyorum ancak aynasız fotoğraf makinelerinin boyutları ve estetik görünüşleri hoşuma gidiyor. Haberden sonra internette fotoğraf örneklerine baktım. Sony Nex-7 açık ara öndedir diye düşündüm 24mp sensörüyle ancak Samsung NX300'ün fotoğraf kalitesi süper... Bilmiyorum ben mi yanlı bakıyorum ancak Canon 700D'nin bile fotoğraf kalitesinin önünde gibi geliyor farklı kulvarlarda makineler olsa da.
Zamanı olan arkadaşlar fotoğraf karşılaştırmaları yapsınlar bence, ben belki yanlı olarak bakmış olabilirim, fikir telakkisi yapmakta fayda var:
Sony Nex-7 fotoğraf örnekleri (fotoğrafları büyüterek bakın)
photographyblog.com/...
Samsung NX300 (fotoğrafları büyüterek bakın)
photographyblog.com/...
Canon 700D (fotoğrafları büyüterek bakın)
photographyblog.com/...
Nikon D5200 (fotoğrafları büyüterek bakın)
photographyblog.com/...
Ben tekrar yansız olarak baktım, Samsung hakikaten çok iyi keskinlik sunuyor, diğer makinaları yabana atmıyorum ama...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cakalll 5 yıl
ozangunay
Fuji nin resmi yol haritasında 16-50 gibi bir lens yoktu, sanırım yeni çıkacak daha makul fiyatlı gövdelere kit olması için diyafram değerleri 18-55 e göre daha düşük olacaktır, mesela f:3.5-5.6 ya da f:4-5.6 olabilir. 27 mm lens ise hatırladığım kadarıyla pancake dizaynına sahip olacak, 35 mm f:1.4 ün fiyatının 1100 TL olduğunu düşünürsek 27 mm f:2.8 aralığında bir lensi 1000 TL altında olacağının tahmin ediyorum. Fujifilm in ülkemiz için açıkladığı fiyatlat çok uygun, ancak tek sorun ürünler oldukça geç gelmesi, örneğin Fuji XE-1 halen daha TR garantili olarak bulunamıyor.

abi fujilerde guzel olan diyafram halkasının olması alır lensi neksimde babalar gibi kullanırım mesela.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozangunay 5 yıl cakalll
NEX i satıp Fuji gövde al, daha iyi değil mi :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl
nx300 baya yumuşak çekiyor ve pahalı... 2300 tl gibi bir fiyatı var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 5 yıl
fujifilm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl A4 Tech G11-570HX Fare Video İnceleme 5 yıl Özel Video: Akdeniz Oyunları'nın donanımsal altyapısı Dell'e emanet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim