Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Haziran 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony

Sony'nin NEX serisi yeni fotoğraf makinesi Ekim ayında duyurulabilir

Sony tarafından NEX-7 modelinin yerine duyurulması beklenen yeni fotoğraf makinesi SonyAlphaRumors sitesinin sağlam kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Ekim ayında karşımıza çıkabilir. Şimdilik tam ismi bilinmeyen modelin, 24MP APS-C sensöre, 3.8 milyon elektronik vizöre, dokunmatik ekrana, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine ve genel olarak NEX ailesi ile benzer tasarımsal yapıya sahip olması bekleniyor.

Samsung

Samsung, NX300 isimli aynasız fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi yayınladı

Tüketici elektroniği sektörünün büyük ismi Samsung, NX300 isimli lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesini 1.20 sürümüne güncelledi. Yeni güncelleme ile SmartRange+ modunda pozlama hatası sorunu ile çekilen videolarda ses gelmeme sorunu çözülmüş ve genel olarak performans yenilikleri yapılmış durumda.

Firma tarafından yayınlanan güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.









Fujifilm

Fujifilm, 25 Haziran tarihinde birçok yeni modelini duyurabilir

Önemli fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Fujifilm, gelen son bilgilere göre 25 Haziran tarihinde X-Trans sensöre sahip X-A1 ve X-M1 APS-C fotoğraf makinelerini, 27mm F/2.8 ve 16-50mm - 16-55mm lens modellerini ve bunların yanında X-Pro 1 ve X-E1 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri kullanıma sunabilir.







