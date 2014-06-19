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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon 7D Mark 2’nin vizörü hakkında bilgiler yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un çıkışı yılan hikayesine dönen modellerinden 7D Mark 2 hakkında Canon Rumors tarafından yeni teknik detaylar yayınlandı. Daha önce öğrendiğimiz kadarıyla mod tekerliği yer almayan EOS-1 tarzı üst plakaya, dahili flaşa ve Wi-Fi ile GPS gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip olacağını öğrendiğimiz 7D Mark 2, hatırlayacağınız üzere beraberinden STM kit ve L serisi zoom olmak üzere iki yeni lens modelini de getirecek. 18 Ağustos tarihinde duyurulması beklenen modelin son bilgileri ise %100 kapsama alanına ve 1.15 büyütme değerine sahip bir optik vizör ile kullanıcıların beğenisine sunulacağını gösteriyor. (CR)


Sony

Yeni Sony 24-105mm kit lens, A99II duyurusuyla beraber tanıtılabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önemli fotoğraf sitelerinden SonyAlphaRumors, Sony’nin A99II fotoğraf makinesiyle beraber yeni geliştirdiği 24-105mm kit lensi de kullanıcıların beğenisine sunacağı söyledi. Hakkında henüz herhangi bir teknik detay ya da fiyat bilgisi yer almayan bu yeni lensin, Sigma 24-105mm F/4.0’ün karşısına başarılı bir rakip olarak çıkması beklentiler arasında yer alıyor.

Not: Görsel temsilidir. (SAR)

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