Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony RX100 III ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Geçtiğimiz hafta resmi duyurusunu yapılan üst düzey yeni kompakt fotoğraf makinesi Sony RX100 III ile çekilmiş örnek fotoğraflar da yayınladı. Özellikle Zeiss 24-70mm f/1.8-2.8 (2.9 kat optik yakınlaştırma) lensi, açılabilir elektronik vizörü, dahili ND (3 durak) filtresi ve 5 eksenli görüntü sabitleme sistemiyle dikkat çeken Sony RX100 III ile çekilmiş örneklere buradan ulaşabilirsiniz.
Panasonic
DigitalRev TV, Panasonic GH4 incelemesini yayınladı
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev, bu sefer ayrıntılarına burada değindiğimiz Panasonic’in 4K video çekebilen fotoğraf makinesi GH4’ü inceledi. Fotoğraf yerine video üzerine odaklanılan ve özellikle 4K çözünürlük ile sağladığı Full HD’ye kesme (Crop) imkanıyla dikkat çeken GH4’ün son incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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hocam bence bunun amacı 4k televizyonlar satmak için biraz da. yaygınlaştırıyorlar ki millet artık 4k televizyon alsın full hdler çöpe gitsin sonra da 8k çıkar 16k çıkar devam eder bu furya artık