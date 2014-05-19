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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Mayıs 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony RX100 III ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz hafta resmi duyurusunu yapılan üst düzey yeni kompakt fotoğraf makinesi Sony RX100 III ile çekilmiş örnek fotoğraflar da yayınladı. Özellikle Zeiss 24-70mm f/1.8-2.8 (2.9 kat optik yakınlaştırma) lensi, açılabilir elektronik vizörü, dahili ND (3 durak) filtresi ve 5 eksenli görüntü sabitleme sistemiyle dikkat çeken Sony RX100 III ile çekilmiş örneklere buradan ulaşabilirsiniz.


Panasonic

DigitalRev TV, Panasonic GH4 incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev, bu sefer ayrıntılarına burada değindiğimiz Panasonic’in 4K video çekebilen fotoğraf makinesi GH4’ü inceledi. Fotoğraf yerine video üzerine odaklanılan ve özellikle 4K çözünürlük ile sağladığı Full HD’ye kesme (Crop) imkanıyla dikkat çeken GH4’ün son incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


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Aman Tanrım Didim 5 yıl
Sony dijitallar cok iyi
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ulan64ude 5 yıl
4k vieo yerine 1080p video yapsalar saniyede veri hızını yüksetlseler çok daha iyi olurdu, 4k gereksiz
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fen0men0 5 yıl ulan64ude
ulan64ude

4k vieo yerine 1080p video yapsalar saniyede veri hızını yüksetlseler çok daha iyi olurdu, 4k gereksiz

hocam bence bunun amacı 4k televizyonlar satmak için biraz da. yaygınlaştırıyorlar ki millet artık 4k televizyon alsın full hdler çöpe gitsin sonra da 8k çıkar 16k çıkar devam eder bu furya artık
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fotifoti 5 yıl
ne komik tipler yav :)
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