Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Nisan 2015"

4 yıl
1,5b
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony
Wikileaks'ın belgelerinden Sony'nin yeni makineleri hakkında bilgiler de çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Geçtiğimiz günlerde Sony'nin çalınan/sızdırılan birçok belgesini yayınlayan Wikileaks, bu sayede şirketin yeni fotoğraf makineleri hakkında da bazı önemli bilgilere ulaşmamıza aracılık etti. Bu doğrultuda Sony'nin 2015'in ilk çeyreği için planladığı fotoğraf makineleri arasında yeni A7 (A7R M2), A6000 ve RX fotoğraf makinesi modelleri yer alıyor. Resmi duyurularının Haziran ayına kadar yapılması beklenen bu modeller, uzun zamandır biliniyor olmalarına rağmen artık resmi belgelerle kesinleşmiş durumdalar.

Panasonic
Panasonic yakın zamanda yeni G7 fotoğraf makinesini duyurabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
GH-4 ile 4K furyasında büyük bir başarı elde eden Panasonic, 4/3Rumors sitesinin haberine göre yakın zamanda içerisinde G6 yerine hazırladığı G7 fotoğraf makinesi modelini duyurmaya hazırlanıyor. Mevcut tasarım yapısını sürdürmesi beklenen bu yeni modelin, herhangi bir yenilikçi özellik taşımayacağı da söylenen bilgiler arasında yer alıyor. Firmanın ayrıca G7 sonrası GX7 halefini de duyurabileceği söyleniyor.
Not: Görsel Panasonic G6'ya aittir.  
Panasonic GH4 fotoğraf makinesi v.2.2 sürümüne güncelledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Panasonic'in son dönemde en çok dikkat çeken video odaklı fotoğraf makinelerinden GH4, uzun zamandır beklenen v.2.2 sürümüne güncellendi. Makine bu sürümüyle ilk olarak 3328 x 2496 piksel çözünürlükteAnamorphic (4:3) video çekim moduna kavuştu. Bu sayede panoramik çekimler yapabilen model, ayrıca artık 4:2:2 / 10 bit HDMI çıkış verebiliyor ve 1/16,000 perde hızına çıkış yapabiliyor. Güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
16bit 4 yıl
Sony a7s için de şöyle kapsamlı bir güncelleme yayınlar ise harika olacak, ışık hassasiyeti ve S-Log gücünün arkasına yaslanıp çok ihmal ediyorlar böyle gelişmeleri. Bu arada Panasonic GH4 için artı olarak V-Log özelliği geldi ki bu bir çok kullanıcı için çok önemli bir gelişme olmuştur eminim. GH4 kullanıcısı olsaydım beni oldukça heyecanlandırırdı, Sony 'nin de umarım yeni modelleri sıralamak yerine böyle güncellemeler üzerine çalışıyordur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Dev GTA V Dizüstü Testi "Bütün Mobil GPU'ları deniyoruz" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim