Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Nisan 2015"

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Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Wikileaks'ın belgelerinden Sony'nin yeni makineleri hakkında bilgiler de çıktı
Geçtiğimiz günlerde Sony'nin çalınan/sızdırılan birçok belgesini yayınlayan Wikileaks, bu sayede şirketin yeni fotoğraf makineleri hakkında da bazı önemli bilgilere ulaşmamıza aracılık etti. Bu doğrultuda Sony'nin 2015'in ilk çeyreği için planladığı fotoğraf makineleri arasında yeni A7 (A7R M2), A6000 ve RX fotoğraf makinesi modelleri yer alıyor. Resmi duyurularının Haziran ayına kadar yapılması beklenen bu modeller, uzun zamandır biliniyor olmalarına rağmen artık resmi belgelerle kesinleşmiş durumdalar.
Panasonic
Panasonic yakın zamanda yeni G7 fotoğraf makinesini duyurabilir
GH-4 ile 4K furyasında büyük bir başarı elde eden Panasonic, 4/3Rumors sitesinin haberine göre yakın zamanda içerisinde G6 yerine hazırladığı G7 fotoğraf makinesi modelini duyurmaya hazırlanıyor. Mevcut tasarım yapısını sürdürmesi beklenen bu yeni modelin, herhangi bir yenilikçi özellik taşımayacağı da söylenen bilgiler arasında yer alıyor. Firmanın ayrıca G7 sonrası GX7 halefini de duyurabileceği söyleniyor.
Not: Görsel Panasonic G6'ya aittir.
Panasonic GH4 fotoğraf makinesi v.2.2 sürümüne güncelledi
Panasonic'in son dönemde en çok dikkat çeken video odaklı fotoğraf makinelerinden GH4, uzun zamandır beklenen v.2.2 sürümüne güncellendi. Makine bu sürümüyle ilk olarak 3328 x 2496 piksel çözünürlükteAnamorphic (4:3) video çekim moduna kavuştu. Bu sayede panoramik çekimler yapabilen model, ayrıca artık 4:2:2 / 10 bit HDMI çıkış verebiliyor ve 1/16,000 perde hızına çıkış yapabiliyor. Güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.
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