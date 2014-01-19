Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Olympus





Olympus’un E-M10 modeli için yeni görseller ortaya çıktı

Fotoğraf dünyasının önemli firmalarından Olympus’un resmi olarak 29 Ocak tarihinde duyurması beklenen yeni fotoğraf makinesi E-M10’un ilk görselleri ve teknik detayları ortaya çıktı. Firmadan alıştığımız retro tasarım çizgisini devam ettirdiği görülen E-M10, teknik olarak ise 16MP sensöre, TruPic VII görüntü işlemcisine, elektronik vizöre ve 3 eksenli görüntü sabitleme teknolojisine sahip olacak. Firma MFT sistem bu fotoğraf makinesiyle beraber M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ ile M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 lens modellerini de kullanıcıların beğenisine sunacak.













Fujifilm





Fujifilm’in suya karşı dayanıklı olarak beklenen yeni modeli X-T1, hareketli ekrana sahip olabilir

Sektörün bir diğer önemli ismi Fujifilm, kısa zaman önce ilk bilgileri gelen ve suya karşı dayanıklı yapısı ve retro tasarımı ile dikkat çeken X-T1 modeli üzerinde hareketli bir ekran kullanabilir. Şimdilik tam olarak kesinleşmemiş olsa da 28 Ocak tarihinde resmi duyurusunun yapılacağı öğrenilen fotoğraf makinesi, sağlam kaynaklara göre sensör tarafında 16MP APS-C X-Trans II ile gelerek saniyede 8 kare seri çekim hızı ortaya koyacak.









Not: Görsel temsilidir.



