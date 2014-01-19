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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Ocak 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Olympus

Olympus’un E-M10 modeli için yeni görseller ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli firmalarından Olympus’un resmi olarak 29 Ocak tarihinde duyurması beklenen yeni fotoğraf makinesi E-M10’un ilk görselleri ve teknik detayları ortaya çıktı. Firmadan alıştığımız retro tasarım çizgisini devam ettirdiği görülen E-M10, teknik olarak ise 16MP sensöre, TruPic VII görüntü işlemcisine, elektronik vizöre ve 3 eksenli görüntü sabitleme teknolojisine sahip olacak. Firma MFT sistem bu fotoğraf makinesiyle beraber M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ ile M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 lens modellerini de kullanıcıların beğenisine sunacak.



Fujifilm

Fujifilm’in suya karşı dayanıklı olarak beklenen yeni modeli X-T1, hareketli ekrana sahip olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün bir diğer önemli ismi Fujifilm, kısa zaman önce ilk bilgileri gelen ve suya karşı dayanıklı yapısı ve retro tasarımı ile dikkat çeken X-T1 modeli üzerinde hareketli bir ekran kullanabilir. Şimdilik tam olarak kesinleşmemiş olsa da 28 Ocak tarihinde resmi duyurusunun yapılacağı öğrenilen fotoğraf makinesi, sağlam kaynaklara göre sensör tarafında 16MP APS-C X-Trans II ile gelerek saniyede 8 kare seri çekim hızı ortaya koyacak.


Not: Görsel temsilidir.


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iboocum 5 yıl
hayranım bu kasalara ya
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