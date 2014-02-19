Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm’den CP+ 2014 kapsamında son bilgiler

X-Sistem fotoğraf makineleri ile oldukça başarılı bir çıkış yakalayan Fujifilm, DpReview’in Toshihisa Iida ile yaptığı röportaj kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi pazarında rekabet etmek istediklerini belirten Toshihisa Iida, ayrıca X-E2 fotoğraf makinesine elektronik vizörün yenilenme hızı ve aralıklı çekim fonksiyonu açısından yenilikler getirecek bir yazılım güncellemesinin yolda olduğunu müjdeledi ve şimdilik 16MP sensörün çözünürlük ile sinyal gürültü oranı açısından en iyi kombinasyonu oluşturduğunu sözlerine ekledi. Üst düzey kameralar ile özellikle Amerika merkezli olarak yüksek kar oranı elde ettiği açıklanan firma, son olaraksa X-M1, XQ1, X100S, X20 ve Instax Mini 90 Neo Classic fotoğraf makineleri ile 5 adet IF tasarım ödülü almaya hak kazandı.











Canon





Canon, retro görünümlü fotoğraf makineleri ile ilgilenmiyor

Sektörün önemli fotoğraf makinesi ve lens üreticisi Canon, geçtiğimiz hafta içerisinde kullanıcıların beğenisine sunduğu PowerShot G1 X Mark II fotoğraf makinesi için hazırladığı “PowerShot G1 X Mark II’in Geliştirme Hikayesi” adlı PDF dokümanı kapsamında retro görünümlü fotoğraf makinelerine karşı mesafelerini koruduğunu belirtti. Bu açıklama doğrultusunda da Canon’dan retro görünümlü DSLR ya da kompakt fotoğraf makinesi beklentileri şimdilik suya düştü.





Not: Görsel temsilidir.



