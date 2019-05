Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Şubat 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon

Nikon D7200, 13 Mart tarihinden önce duyurulacak

Yeni geliştirilmiş 24MP APS-C CMOS sensör

D750 tarzı gövde

Hareketli LCD ekran

Expeed 4 işlemci birimi

MultiCCAM 3500 DX2 otomatik netleme sistemi

51 otomatik netleme noktası

Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği

Saniyede 6 kare seri çekim hızı

16 RAW + JPG kaldıracak tampon bellek performansı

Full HD 60 fps, 720P 120fps video çekim kapasitesi

Canlı önizlemede video temelli diyafram değişimi

Nikon D7200 ile beraber detaylarına burada yer verdiğimiz 1 serisi J5 modelinin de resmen duyurulabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.

Marumi

Marumi, yeni geliştirdiği ND filtreleri görücüye çıkarttı

Görüntüleme sektörünün Japonya merkezli tanınmış firmalarından Marumi, ürün gamına yeni geliştirdiği ND filtrelerini ekledi. ND8, 16, 32 ve 64 olmak üzere sabit ve ND 2.5 ile 500 arası değişken şekilde tasarlanan ND filtreler, sabit versiyonlarda 37mm ile 82mm filtre çapı, değişken versiyonlarda ise 58mm ile 77mm filtre çaplarıyla elde edilebiliyor. Firmanın duyurduğu en ilginç ürün ise gökyüzü çekimleri için hazırlanan ND 100,000 filtre modeli. Işığı 16.5 durak keserek çok uzun pozlamaların önünü açan filtre, tercih edilen optik kaplamasıyla da ışık yansımlarını ciddi oranda azaltabiliyor. Marumi'nin yeni filtreleri 40,44 pound ile 125,40 pound fiyat etiketleriyle yurt dışı satış kanallarından alınabiliyor

Canon

Canon, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına sponsor oldu

Fotoğraf dünyasının satış rakamları göz önüne alındığında bir numarası Canon, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına (Paralimpik Oyunları dahil) sponsor olduğunu duyurdu. Firma ayrıca Tokyo 2020 Gold Partner atılımıyla dünyanın en büyük spor etkinliğine kameralar, masaüstü Reprografik donanımları ve masaüstü yazıcılar ile de destek sağlayacak.