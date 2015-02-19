Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Şubat 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon D7200, 13 Mart tarihinden önce duyurulacak
Nikon'un D7100 yerine hazırladığı yeni DSLR fotoğraf makinesi D7200, Nikon Rumors'un son haberine göre 13 Mart tarihinden önce resmi olarak duyurularak kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu yeni modelin şimdiye kadar bilinen teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;
- Yeni geliştirilmiş 24MP APS-C CMOS sensör
- D750 tarzı gövde
- Hareketli LCD ekran
- Expeed 4 işlemci birimi
- MultiCCAM 3500 DX2 otomatik netleme sistemi
- 51 otomatik netleme noktası
- Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği
- Saniyede 6 kare seri çekim hızı
- 16 RAW + JPG kaldıracak tampon bellek performansı
- Full HD 60 fps, 720P 120fps video çekim kapasitesi
- Canlı önizlemede video temelli diyafram değişimi
Nikon D7200 ile beraber detaylarına burada yer verdiğimiz 1 serisi J5 modelinin de resmen duyurulabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.
Marumi
Marumi, yeni geliştirdiği ND filtreleri görücüye çıkarttı
Görüntüleme sektörünün Japonya merkezli tanınmış firmalarından Marumi, ürün gamına yeni geliştirdiği ND filtrelerini ekledi. ND8, 16, 32 ve 64 olmak üzere sabit ve ND 2.5 ile 500 arası değişken şekilde tasarlanan ND filtreler, sabit versiyonlarda 37mm ile 82mm filtre çapı, değişken versiyonlarda ise 58mm ile 77mm filtre çaplarıyla elde edilebiliyor. Firmanın duyurduğu en ilginç ürün ise gökyüzü çekimleri için hazırlanan ND 100,000 filtre modeli. Işığı 16.5 durak keserek çok uzun pozlamaların önünü açan filtre, tercih edilen optik kaplamasıyla da ışık yansımlarını ciddi oranda azaltabiliyor. Marumi'nin yeni filtreleri 40,44 pound ile 125,40 pound fiyat etiketleriyle yurt dışı satış kanallarından alınabiliyor
Canon
Canon, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına sponsor oldu
Fotoğraf dünyasının satış rakamları göz önüne alındığında bir numarası Canon, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına (Paralimpik Oyunları dahil) sponsor olduğunu duyurdu. Firma ayrıca Tokyo 2020 Gold Partner atılımıyla dünyanın en büyük spor etkinliğine kameralar, masaüstü Reprografik donanımları ve masaüstü yazıcılar ile de destek sağlayacak.
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