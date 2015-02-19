Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Şubat 2015"

4 yıl
1,4b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon D7200, 13 Mart tarihinden önce duyurulacak
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon'un D7100 yerine hazırladığı yeni DSLR fotoğraf makinesi D7200, Nikon Rumors'un son haberine göre 13 Mart tarihinden önce resmi olarak duyurularak kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu yeni modelin şimdiye kadar bilinen teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;
  • Yeni geliştirilmiş 24MP APS-C CMOS sensör
  • D750 tarzı gövde
  • Hareketli LCD ekran
  • Expeed 4 işlemci birimi
  • MultiCCAM 3500 DX2 otomatik netleme sistemi
  • 51 otomatik netleme noktası
  • Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği
  • Saniyede 6 kare seri çekim hızı
  • 16 RAW + JPG kaldıracak tampon bellek performansı
  • Full HD 60 fps, 720P 120fps video çekim kapasitesi
  • Canlı önizlemede video temelli diyafram değişimi
Nikon D7200 ile beraber detaylarına burada yer verdiğimiz 1 serisi J5 modelinin de resmen duyurulabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.
Marumi
Marumi, yeni geliştirdiği ND filtreleri görücüye çıkarttı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Görüntüleme sektörünün Japonya merkezli tanınmış firmalarından Marumi, ürün gamına yeni geliştirdiği ND filtrelerini ekledi. ND8, 16, 32 ve 64 olmak üzere sabit ve ND 2.5 ile 500 arası değişken şekilde tasarlanan ND filtreler, sabit versiyonlarda 37mm ile 82mm filtre çapı, değişken versiyonlarda ise 58mm ile 77mm filtre çaplarıyla elde edilebiliyor. Firmanın duyurduğu en ilginç ürün ise gökyüzü çekimleri için hazırlanan ND 100,000 filtre modeli. Işığı 16.5 durak keserek çok uzun pozlamaların önünü açan filtre, tercih edilen optik kaplamasıyla da ışık yansımlarını ciddi oranda azaltabiliyor. Marumi'nin yeni filtreleri 40,44 pound ile 125,40 pound fiyat etiketleriyle yurt dışı satış kanallarından alınabiliyor
Canon
Canon, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına sponsor oldu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının satış rakamları göz önüne alındığında bir numarası Canon, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına (Paralimpik Oyunları dahil) sponsor olduğunu duyurdu. Firma ayrıca Tokyo 2020 Gold Partner atılımıyla dünyanın en büyük spor etkinliğine kameralar, masaüstü Reprografik donanımları ve masaüstü yazıcılar ile de destek sağlayacak.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Jabra ''STORM'' Test Masamızda 4 yıl Mükemmel akıllı saat nasıl olmalı? özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim