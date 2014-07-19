Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Temmuz 2014"

4 yıl
277
1
2
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony, kavisli sensörlü RX1s’i yakın zamanda duyurabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ayrıntılarına burada değindiğimiz bir kavisli sensör geliştiren Sony, SonyAlphaRumors’un son haberine  göre FF (Tam Kare) kavisli sensörünü RX1s isimli yeni kompakt fotoğraf makinesiyle yakın zaman içerisinde görücüye çıkartacak. Sony A7S ile benzer bir noise (Kumlama) performansı ortaya koyacağı belirtilen RX1s, lens olarak da söylentiler doğru çıkarsa oldukça kompakt bir Zeiss 35mm f/1.8 ile karşımıza çıkacak.



Olympus

Olympus E-M1’in gümüş renkli versiyonuduyurulabilir, yazılım güncellemesiyle 4K desteği gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Olympus’un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz MFT sistem amiral gemisi E-M1, 43Rumors sitesine gelen bilgiye göre yayınlanan bir firmware (Yazılım) güncellemesiyle 4K video çekim (Şuan Full HD 30p) desteğine kavuşabilir. Ayrıca Photokina kapsamında makinenin gümüş renkli bir versiyona da kavuşacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 4 yıl
4k iyiymiş. Sanırım kavisli sensörler de yaygınlaşacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djkubi 4 yıl
şu kavisli sensör cep telefonuna geldiği zaman olay biter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Taşınabilir aptX Destekli Vestel Desibel K500 Bu Videoda 4 yıl 2si1 "Logosu yeni, introsu eski" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim