Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Temmuz 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony, kavisli sensörlü RX1s’i yakın zamanda duyurabilir
Ayrıntılarına burada değindiğimiz bir kavisli sensör geliştiren Sony, SonyAlphaRumors’un son haberine göre FF (Tam Kare) kavisli sensörünü RX1s isimli yeni kompakt fotoğraf makinesiyle yakın zaman içerisinde görücüye çıkartacak. Sony A7S ile benzer bir noise (Kumlama) performansı ortaya koyacağı belirtilen RX1s, lens olarak da söylentiler doğru çıkarsa oldukça kompakt bir Zeiss 35mm f/1.8 ile karşımıza çıkacak.
Olympus
Olympus E-M1’in gümüş renkli versiyonuduyurulabilir, yazılım güncellemesiyle 4K desteği gelebilir
Olympus’un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz MFT sistem amiral gemisi E-M1, 43Rumors sitesine gelen bilgiye göre yayınlanan bir firmware (Yazılım) güncellemesiyle 4K video çekim (Şuan Full HD 30p) desteğine kavuşabilir. Ayrıca Photokina kapsamında makinenin gümüş renkli bir versiyona da kavuşacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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