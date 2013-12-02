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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Aralık 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sigma

The-Digital-Picture, Sigma 24-105mm f/4 DG OS HSM lens incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sigma’nın Art serisine eklediği yeni lens modeli Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM, sunduğu sabit diyafram aralığı ve odak uzaklığı ile genel kullanım için çok ideal bir yapı oluşturuyor ve teknik olarak 19 element 14 grup optik dizilime, F/22 minimum diyafram değerine, 82mm filtre çapına, 84.1°-23.3° görüş açısına, 45 cm minimum netleme mesafesi, 88.6mm x 109.4mm boyuta, 885 gram ağırlığa, 1:4.6 büyütme oranına ve 9 diyafram bıçağına sahip olarak geliyor. Bünyesinde kullanılan dahili HSM (Hypersonic motor) otomatik netleme motoru ile üst seviye performans vaat eden lens, özel optik kaplamalarıyla da her türlü koşulda keskin fotoğraflar ve doğru renkler ortaya koyabiliyor. İşte bu lensi masaya yatıran ve örnek stüdyo çekimleri hazırlayan The-Digital-Picture, leşin performansını Canon EOS 1D-X üzerinde ortaya koymuş. Yayınlanan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.



Canon

Canon, sabit odak uzaklığına sahip 50mm, 85mm ve 135mm lenslerini yeni yılda güncelleyecek
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Pazarın büyük oyuncularından Canon, gelen son bilgileri göre hali hazırda satılmakta olan sabit odak uzaklığına sahip 50mm, 85mm ve 135mm lens modellerini 2014 yılı içerisinde IS (Image Stabilization / Görüntü Sabitleme) teknolojisiyle beraber güncelleyecek. Teknik detayları şimdilik bilinmeyen lenslerin, L serisine dahil olmayacağı belirtiliyor.


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serkanozg 5 yıl
sigmalarla ilgili kötü efsaneler piyasada çok 85 mm 1.4 alıcam korkuyorum
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CanTnçr 5 yıl serkanozg
serkanozg

sigmalarla ilgili kötü efsaneler piyasada çok 85 mm 1.4 alıcam korkuyorum

Ne gibi bilgiler mevcut ?
1 Yanıt Yanıtla
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egemenkirpici 5 yıl serkanozg
eskidendi onlar,sigma şuan çok büyük atak yaptı
85mm 1.4 lensi de çok güzel bir lens,korkmayın
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