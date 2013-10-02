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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Sony
Sony'nin 50mm f/1.4 ZA SSM Carl Zeiss Planar lens modeli hakkında bir inceleme yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony tarafından geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan sabit odak uzaklığına ve diyaframa sahip lens modeli 50mm f/1.4 ZA SSM Carl Zeiss Planar, hem FF (Tam Kare) hem de APS-C sensöre yapısına sahip fotoğraf makineleri ile kullanılabiliyor. Sunduğu teknik detaylar ile özellikle portre çekimleri için ideal bir yapı sunabilen lens hakkında CameraStuffReview adlı internet sitesi tarafından yeni bir inceleme yayınladı. Lensi farklı noktalardan değerlendiren bu incelemeye direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

Sony'nin NEX serisi FF (Tam Kare) fotoğraf makinesinin kit lensi 28-70mm F/4 FE olabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Teknoloji dünyasını önemli ismi Sony, gelen bilgilerden öğrendiğimiz kadarıyla uzun zamandır isminin NEX-9 ya da NEX-FF olacağı FF yani Tam Kare sensöre sahip NEX serisi bir kompakt fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor. Firmaya yakın kaynaklara sahip SonyAlphaRumors sitesinin haberine göre ise firma, bu makinesi yanında kit lens olarak 28-70mm F/4 FE lens modelini vermeyi düşünüyor ve bu lens Zeiss 24-70mm FE mm modelini hafif ve ucuz alternatifi olarak gösteriliyor.


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Ed - 5 yıl
Bu 50mm NEX'lerde de AF olarak kullanılabiliyor mu?
1 Yanıt Yanıtla +1
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ozeba 5 yıl Ed -
Crosshair
Bu 50mm NEX'lerde de AF olarak kullanılabiliyor mu?

bu lens normalde a_bayonet icin. a bayonet lensler adaptorle nexlerde af'li kullanilabiliyor
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