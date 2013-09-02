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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Eylül 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Samyang  
Samyang, aynasız fotoğraf makineleri ile uyumlu 12mm F/2 lensini yakında duyurabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Büyük fotoğraf firmaları için farklı isimler altında kalite olarak başarılı lensler üreten firmalardan Samyang, gelen bilgilere göre aynasız fotoğraf makineleri ile uyumlu 12mm F/2 lensini duyurmaya hazırlanıyor. Ultra geniş açı klasmanın da hazırlanan lens, Micro Four Thirds, Fuji X ve Samsung NX modelleri ile uyumlu olarak çalışabilecek. Şimdilik teknik ayrıntıları ve fiyatı belli olmayan lensin, kısa zaman içerisinde detaylanması bekleniyor.

Not: Görsel Samyang 14mm F/2.8 modeline aittir. 

Nikon
DigitalRev, Nikon D5200 ve D7100 modelleri için bir karşılaştırma videosu yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yeni çıkan fotoğraf makineleri ve lens incelemeleri yanında farklı konularda da videolar hazırlamaya devam eden DigitalRev'den Kai, bu sefer teknik olarak benzer özellikler sunan Nikon D5200 ve D7100 modelleri için bir karşılaştırma videosu yayınladı. İki kameranın özelliklerini, olumlu / olumsuz yanlarını ve pratikte gösterdikleri performansı ortaya koyan incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

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CanTnçr 5 yıl
Arkadaşlar bu arada Sony'nin A7000 modelinin haberini neden yapmadın diyebilirsiniz. Makinenin ortaya çıkan görüntüsünün sahte olduğu açıklandı


sonyalpharumors.com/...
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