Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Eylül 2013"

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Samyang

Samyang, aynasız fotoğraf makineleri ile uyumlu 12mm F/2 lensini yakında duyurabilir

Büyük fotoğraf firmaları için farklı isimler altında kalite olarak başarılı lensler üreten firmalardan Samyang, gelen bilgilere göre aynasız fotoğraf makineleri ile uyumlu 12mm F/2 lensini duyurmaya hazırlanıyor. Ultra geniş açı klasmanın da hazırlanan lens, Micro Four Thirds, Fuji X ve Samsung NX modelleri ile uyumlu olarak çalışabilecek. Şimdilik teknik ayrıntıları ve fiyatı belli olmayan lensin, kısa zaman içerisinde detaylanması bekleniyor.





Not: Görsel Samyang 14mm F/2.8 modeline aittir.





Nikon

DigitalRev, Nikon D5200 ve D7100 modelleri için bir karşılaştırma videosu yayınladı

Yeni çıkan fotoğraf makineleri ve lens incelemeleri yanında farklı konularda da videolar hazırlamaya devam eden DigitalRev'den Kai, bu sefer teknik olarak benzer özellikler sunan Nikon D5200 ve D7100 modelleri için bir karşılaştırma videosu yayınladı. İki kameranın özelliklerini, olumlu / olumsuz yanlarını ve pratikte gösterdikleri performansı ortaya koyan incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.