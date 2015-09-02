Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Eylül 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Ricoh





Yeni Ricoh Theta S yarın duyurulabilir

360 derece görüntü kaydı yapabilen ilk Theta modelini 2013 yılında kullanıcıların beğenisine sunan Ricoh, PhotoRumors'un son haberine göre yeni modeli Theta S'i 3 Eylül tarihinde yani yarın duyurmaya hazırlanıyor. Eskiye oranla çok daha iyi görüntü kalitesi sunması beklenen cihazın, 379$ ile 399$ arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.

Canon





Bir sonraki Canon "L" serisi lens hakkında bilgiler

Kısa süre önce EF 35mm F/1.4 L II lens modelini resmi olarak duyuran Canon'un, CanonRumors tarafından verilen bilgileye göre bir sonraki L serisi lensi "EF 16-35 f/2.8L III" olabilir. Şimdilik kesin bilgiler bulunmayan bu lens yanında, firmanın L ve DO olmayan bir 70-300mm lens üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Önümüzdeki ayarlar içerisinde ayrıca makro kapasitesine sahip Tilt-Shift lens modelleri de aktif olarak bekleniyor

Fujifilm





Fujifilm X-Pro 2, X-Pro 1 ile benzer boyuta sahip olacak

X-Sistem ile yoluna emin adımlarla devam eden Fujifilm, bildiğiniz üzere uzun zamandır X-Pro 2 üzerinde çalışma gösteriyor. FujiRumors sitesine yeni bir kaynaktan gelen son bilgiye göreyse X-Pro 2, yerine geleceği X-Pro 1 ile hemen hemen aynı gövde boyutuna sahip olacak. Daha önce belirgin şekilde ufak olacağı söylenen modelin, bu sayede ergonomik üstünlüğünü de koruması bekleniyor.

Tamron





Tamron'dan iki yeni lens duyurusu geldi

Sektörün önemli lens üreticilerinden Tamron, geçtiğimiz gün ilk bilgileri gelen SP 35mm F1.8 Di VC USD ve SP 45mm F1.8 Di VC USD modellerini resmi olarak duyurdu. Odak uzaklıkları ve diyafram değeriyle porte çekimleri için ideal olan lensler, tasarımsal olarak oldukça modern görünüyor ve hem FF (Tam Kare) hem de APS-C sensörlü Nikon, Sony ile Canon DSLR fotoğraf makineleriyle kullanılabiliyor. Oldukça yüksek optik performans ve buna bağlı üst seviye fotoğraf kalitesi sunabildiği belirtilen lensler, VC sistemleriyle de düşük enstantane hızlarında daha net sonuçlar sunabiliyorlar. Lenslerin fiyatı ise 600$ seviyesinde

Günün tartışma konusu: Canon'dan "L" serisi içerisinde duyurmasını beklediğiniz bir lens modeli var mı ? İstek ve görüşleriniz yorum olarak görmek isteriz.