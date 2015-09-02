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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Eylül 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Ricoh

Yeni Ricoh Theta S yarın duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
360 derece görüntü kaydı yapabilen ilk Theta modelini 2013 yılında kullanıcıların beğenisine sunan Ricoh, PhotoRumors'un son haberine göre yeni modeli Theta S'i 3 Eylül tarihinde yani yarın duyurmaya hazırlanıyor. Eskiye oranla çok daha iyi görüntü kalitesi sunması beklenen cihazın, 379$ ile 399$ arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.
Canon

Bir sonraki Canon "L" serisi lens hakkında bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Kısa süre önce EF 35mm F/1.4 L II lens modelini resmi olarak duyuran Canon'un, CanonRumors tarafından verilen bilgileye göre bir sonraki L serisi lensi "EF 16-35 f/2.8L III" olabilir. Şimdilik kesin bilgiler bulunmayan bu lens yanında, firmanın L ve DO olmayan bir 70-300mm lens üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Önümüzdeki ayarlar içerisinde ayrıca makro kapasitesine sahip Tilt-Shift lens modelleri de aktif olarak bekleniyor.
Fujifilm

Fujifilm X-Pro 2, X-Pro 1 ile benzer boyuta sahip olacak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

X-Sistem ile yoluna emin adımlarla devam eden Fujifilm, bildiğiniz üzere uzun zamandır X-Pro 2 üzerinde çalışma gösteriyor. FujiRumors sitesine yeni bir kaynaktan gelen son bilgiye göreyse X-Pro 2, yerine geleceği X-Pro 1 ile hemen hemen aynı gövde boyutuna sahip olacak. Daha önce belirgin şekilde ufak olacağı söylenen modelin, bu sayede ergonomik üstünlüğünü de koruması bekleniyor.
Tamron

Tamron'dan iki yeni lens duyurusu geldi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli lens üreticilerinden Tamron, geçtiğimiz gün ilk bilgileri gelen SP 35mm F1.8 Di VC USD ve SP 45mm F1.8 Di VC USD modellerini resmi olarak duyurdu. Odak uzaklıkları ve diyafram değeriyle porte çekimleri için ideal olan lensler, tasarımsal olarak oldukça modern görünüyor ve hem FF (Tam Kare) hem de APS-C sensörlü Nikon, Sony ile Canon DSLR fotoğraf makineleriyle kullanılabiliyor. Oldukça yüksek optik performans ve buna bağlı üst seviye fotoğraf kalitesi sunabildiği belirtilen lensler, VC sistemleriyle de düşük enstantane hızlarında daha net sonuçlar sunabiliyorlar. Lenslerin fiyatı ise 600$ seviyesinde.
Günün tartışma konusu: Canon'dan "L" serisi içerisinde duyurmasını beklediğiniz bir lens modeli var mı ? İstek ve görüşleriniz yorum olarak görmek isteriz.

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THUGGER 3 yıl
İyimis
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serseri sirin 3 yıl
Canon dan 18-55 F4 L serisi bir lens bekliyoruz.

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skylineGTR_34 3 yıl
Tammye bak Sigma'dan feyz almis :) 45i bilmem de 35 can yakar gibi duruyor.
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