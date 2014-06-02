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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

DxOMark, Nikon D800E ile kullanıldığında yüksek performans veren lensleri yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yaptığı ayrıntılı testler ile tanınan fotoğraf dünyasının önemli sitelerinden DxOMark, Nikon D800E ile kullanıldığında yüksek performans veren lensleri yayınladı. Bu doğrultuda doğal yaşam çekimleri en iyi standart ve sabit odak uzaklığına sahip telefoto lens Nikon AF-S 200mm f/2G ED VR II olurken, stüdyo ortamında çekim için en iyi standart ve sabit odak uzaklığına sahip telefoto lens ise Carl Zeiss Distagon T* Otus 1.4/55 ZF.2 modeli seçildi. Site tarafından D800E ile yüksek performans verdiği belirtilen diğer lensler ise aşağıda yer alıyor. (DxO)
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Sony

DigitalRev TV, Sony Alpha A77 II incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yaptığı video sunumlarına yeni ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev TV, bu sefer tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz Sony Alpha A77 II incelemesini yayınladı. Genel olarak beğenilen ancak yerine geldiği A77’den çok büyük farklar taşımaması nedeniyle bazı eleştirilere maruz kalan A77 II’nin, SLT yani tam geçirgen ayna teknolojisi ile kazandığı video sırasında otomatik netleme performansı açısından da bazı problemler yaşadığı gözlerden kaçmadı. Baştan sona A77 II kullanılarak çekilen video incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


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