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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Haziran 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Phase One
Phase One'nın yeni orta format fotoğraf makinesi ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makinesi dünyasının önemli isimlerinden Phase One'nın 2 yıldır bilgileri gelen yeni orta format fotoğraf makinesi modeli ortaya çıktı. Teknik olarak dahili IS yani görüntü sabitleme teknolojisini taşıyacağı XF isimli modelin yanında 100 MP çözünürlüğe kadar destek verdiği belirtilen Schneider Kreuznach 120mm LS f/4 Macro ile 35mm LS f/3.5 lens modelleri de ilk defa görüntülendi. Ayrıca 80MP çözünürlüğe sahip orta format için uzun pozlamaya izin veren yeni IQ3 dijital arka birimi de sızdırıldı. Resmi duyuruların yakın zamanda içerisinde gelmesi bekleniyor. Ortaya çıkanla tüm görsellere buradan ulaşabilirsiniz.
Leica
 
Leica'dan FF (Tam Kare) sabit lensli fotoğraf makinesi geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün prestijli markası Leica, 11 Haziran tarihinde yeni geliştirdiği FF sensörlü ve sabit lensli fotoğraf makinesini duyurmaya hazırlanıyor. Elimizde sadece yukarıda yer alan çizimi yer alan fotoğraf makinesi, söylediği kadarıyla Leica Monochrome fotoğraf makinesine benzeyecek ancak daha ufak bir gövdesi olacak, 28mm Summilux F1.7 lens taşıyacak, elektronik vizörü bulunacak ve görüntü sabitleme sistemiyle gelecek.
Nikon
 
Nikon D810a için ilk yazılı inceleme geldi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Nikon'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz gökyüzü fotoğrafçılığına özel versiyonu D810a için ilk inceleme İsveçli astrofotoğrafçı Göran Strand tarafından yayınlandı. İnceleme sonucunda ISO performansı (Sonuçlar yukarıda), H-Alpha hassasiyeti, başarılı batarya ömrü, uzun pozlamaya özel manuel modu, çekim için herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymaması ve elektronik perde mekanizması ile beğeni toplayan DSLR fotoğraf makinesi D810a, olumsuz olaraksa hareketli LCD ekranı olmaması, tuşlarında ışık yer almaması ve aslında problem olarak görülmese de gündelik çekimlerde bazı sorunlar yaratması gibi yorumlar aldı. İncelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Canon
 
Canon 6D Mark 2 hakkında yeni bilgiler
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'nun fiyat-performans oranı yüksek FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makinesi 6D, uzun zamandır gelen bilgilere göre yerini Mark 2 modeline bırakmaya hazırlanıyor. CanonRumors'un son haberine göreyse 6D Mark 2'nin 2016'dan önce gelemeyeceği yönünde. Gövde kalitesinden ödün vermeden ufak ve hafif olma özelliğini devam ettireceği belirtilen Mark 2, devrim niteliğinden özellikler taşımasa da kendisi için özel geliştirilmiş bir sensör kullanacak ve tam olarak belirli olmayan yeni bağlantı seçeneklerini kullanıcılarına sunacak.
Not: Görsel temsilidir. 

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