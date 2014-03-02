Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Mart 2014"

Haber Editörü
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Nikon
Nikon’un çıkması beklenen yeni aynasız fotoğraf makinesi 1 V3 hakkında son bilgiler
Nikon’un 1 serisi aynasız fotoğraf makinesi ailesine dahil etmesi beklenen yeni modeli V3, gelen son bilgilere göre gücünü EXPEED 4a işlemciden alacak, yeni geliştirilen harici tutma aparatı batarya taşımayacak ancak deklanşör ile dikey çekimde kolaylık sağlayabilecek, tasarımsal olarak yukarıda yer alan çizim ile karşımıza çıkacak ve büyük ihtimalle Mart ayının ortasında resmi olarak satışa sunulacak. Makinenin geçen gün ortaya çıkan diğer teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor.
- Tamamen yeni bir kamera tasarımı
- Her açıdan çok daha hızlı bir yapı
- 18MP çözünürlüğünde sensör
- 2.4MP çözünürlüğünde harici elektronik vizör
- 180 derece hareketli ekran
- Büyük ihtimal harici yeni tutma aparatı
- Yeni Nikon 10-30mm f/3.5-5.6 PD VR zoom lens modeli
- LCD ekran ile elektronik vizör arası geçiş için göz sensörü ve buton
Not: Görsel Nikon’un aldığı bir patente dayanmaktadır.
Sony / Canon
DigitalRev, Sony A7 ile Canon 5D Mark 3 modellerinin karşılaştırıldığı yeni bir video yayınladı
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer Lok ile beraber FF (Tam kare) sensörlü Sony A7 aynasız ve Canon 5D Mark 3 DSLR fotoğraf makinelerini karşılaştırdı. FF sensörlü aynasız Sony A7‘nin özellikle düşük ışıkta yaşadığı elektronik vizör (EVF) gecikmesi, ISO performansı ve yine düşük ışıktaki otomatik netleme performansı açısından açıklayıcı ve karşılaştırıcı bilgilerin verildiği incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.
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Nikon'un ilk dijital FF makinesi 2008 sonlarında çıkan D700 idi ve bu makine 12MP iken, ondan kısa süre sonra çıkan Canon 5D Mark II kaç MP? 21MP.
Nikon 36 MP'lik D800'lerini çıkardığında lenslerini de bu piksek yoğunluğunu kaldıracak yeni modellerle güncellemeye başladı. Canon da 40 MP FF yapamaz mı? Yapar, ancak mevcut lensleri böyle bir sensör besleyebilecek nitelikte olmadığından bu makineden performans alamayacağını biliyor malesef. Onun da Nikon gibi geniş bir revizyona girmesi gerek. Ama kemik Canon'cu kitlesi Canon ne çıkarsa "he" dediğinden, "beyaz lens iyidir" dediğinden :)) Canon yenilik yapmaya ihtiyaç duymuyor.
Profesyonel amaçla kullanılan bir FF makinesine bile profesyonel bir AF sistemini ancak 5D Mark III ,şe ekleyen bir Canon'dan bahsediyoruz.
D800/E çıkana kadar Canonturk forumlarında piksel üstünlüğünden bahseden, 12MP'yi beğenmeyen kişilerin şimdi Nikon'a "pikselle göz boyuyor" demesi de dikkate değer bir sosyal bilinç kayması. Böyle şeyleri tartışmak insanlar için çok önemli gibi görünüyor.
Ama bunu bilecek kadar tarihin yoktur :) Ya da böyle şeylerin üzerinde düşünemeyecek kadar marka fedaisi olmuş olabilirsin. Zaten insanlar kendi bütçelerine en uygun seçimi yapmak yerine neden bir markayı aşağılayıp başka bir markayı yüceltmeye çalışıyor hiçbir zaman anlamadım. Bir güruha ait olup onun müritliğini, kamuoyluğunu yapmaya neden bu kadar meraklıyız bilemedim. Ne kadar çok boş zamanımız var.
Bir konuda iddiada bulunmadan önce o konu üzerinde bilgi sahibi olmak gerektiğinden bahsetmiyorum bile.
Nikon D800/E ile MP aldatmacası yapıyor olsaydı bugün D800/E'nin bu kadar kullanıcısı olmazdı. İkincisi, o göz boyayan (!) 36 MP yeterli ışıkta Canon 5D Mark III'den daha fazla detay sunarken düşük ışıkta 5D Mark III'ün MP seviyesine, yani 22MP'e indirildiğinde 5D Mark III ile aynı performansı veriyor. Nikon ve Canon sensörlerinin RAW'daki dinamik alan performanslarının nasıl geceyle gündüz kadar farklı olduğu, Canon RAW dosyalarının 2 stop highlight/shadow ayarından sonra bozulmaya başladığını, aynı sahnelerde D800 RAW'larıyla 4-5 stop oynama yapılabildiğini ve bunun o göz boyayan (!) 36 MP'de yapılabildiğini de birçok insan bilmez :)
5D Mark X serisi ile A7'lerin kullanım alanları farklı zaten. A7'de insanlar ellerindeki tüm manuel lensleri + tüm markaların güncel lenslerini manuel de olsa kullanma imkanı buluyorlar ve FF DSLR'ların neredeyse üçte bir büyüklüğünde ve ağırlığında bir paket taşıyarak. Forumlarda hep en yeni - en süper ekipmanlar övülüyor ve konuşuluyor ama 50 senelik minolta lensleri ile analog makine zamanından beri fotoğraf çeken bir sürü fotoğraf ilgilisi de var. Yani herkes en son çıkan AF lensi almak gibi bir tüketim çılgınlığında değil. Aslında bu çılgınlığı yapan geliri yüksek küçük bir kısım, bunlar üzerine konuşan da yüzbinlerce insan var. Odak noktası fotoğraf olan insanların ise kendi ihtiyaçlarını karşılamak dışında hiçbir şey umurlarında değil.
Büyük ve ağır DSLR'ları bir kenara bırakıp aynasız makinelerin getirdiği taşınabilirlik + hafiflik için o formata geçen bir sürü insan var. Ve bu formatın artık FF sensörle gelmesi insanlar için büyük bir nimet.
Fotoğrafı gelin-damat, spor vs. gibi seri işler için icra ediyorsanız aynasızla zaten ilgilenmezsiniz. Bu durumda bu kriterlere göre aynasızları eleştirmek saçmalığın dik alası olur. Aynasızlar zaten profesyonel iş görecek şekilde tasarlanmıyor.
Ha fotoğrafla hobi olarak ilgileniyorsanız, yeni konseptlere kapalı olmak da dar kafalılık olur. O çok övdüğünüz 5D Mark II & III de bir anda çok geniş bir lens yelpazesi ile birlikte süper bir makine olarak ortaya çıkmadı. Zaman alan süreçler bunlar. Sen sadece bir sürecin olgunlaştığı bir zamana denk geldin.