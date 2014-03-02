Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Mart 2014"

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Nikon





Nikon’un çıkması beklenen yeni aynasız fotoğraf makinesi 1 V3 hakkında son bilgiler

Nikon’un 1 serisi aynasız fotoğraf makinesi ailesine dahil etmesi beklenen yeni modeli V3, gelen son bilgilere göre gücünü EXPEED 4a işlemciden alacak, yeni geliştirilen harici tutma aparatı batarya taşımayacak ancak deklanşör ile dikey çekimde kolaylık sağlayabilecek, tasarımsal olarak yukarıda yer alan çizim ile karşımıza çıkacak ve büyük ihtimalle Mart ayının ortasında resmi olarak satışa sunulacak. Makinenin geçen gün ortaya çıkan diğer teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor.





Tamamen yeni bir kamera tasarımı

Her açıdan çok daha hızlı bir yapı

18MP çözünürlüğünde sensör

2.4MP çözünürlüğünde harici elektronik vizör

180 derece hareketli ekran

Büyük ihtimal harici yeni tutma aparatı

Yeni Nikon 10-30mm f/3.5-5.6 PD VR zoom lens modeli

LCD ekran ile elektronik vizör arası geçiş için göz sensörü ve buton





Not: Görsel Nikon’un aldığı bir patente dayanmaktadır.









Sony / Canon





DigitalRev, Sony A7 ile Canon 5D Mark 3 modellerinin karşılaştırıldığı yeni bir video yayınladı

Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer Lok ile beraber FF (Tam kare) sensörlü Sony A7 aynasız ve Canon 5D Mark 3 DSLR fotoğraf makinelerini karşılaştırdı. FF sensörlü aynasız Sony A7‘nin özellikle düşük ışıkta yaşadığı elektronik vizör (EVF) gecikmesi, ISO performansı ve yine düşük ışıktaki otomatik netleme performansı açısından açıklayıcı ve karşılaştırıcı bilgilerin verildiği incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.



