Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Mart 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon PowerShot G17 önümüzdeki bahar aylarında geliyor
Görüntüleme tarafının önemli isimlerinden Canon, CanonRumors'un haberine göre PowerShot serisi üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi G17'yi önümüzdeki bahar aylarında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Teknik olarak f/1.2-2.0 diyafram aralığına sahip 7 kat optik yakınlaştırma yapabilen 24-168mm lense, DIGIC 6+ görüntü işlemcisine ve 1-inçlik geniş sensöre sahip olacağı söylenen makinenin, gövdesinin de magnezyum alaşımda imal edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Sony
Sony'nin yeni lensleri teknik olarak detaylandı
Sony'nin resmi olarak 4 Mart tarihinde duyurması beklenen FF (Tam Kare) uyumlu dört yeni E-Mount lensinin teknik detayları, görselleri ve resmi satış fiyatları ortaya çıktı. Bu doğrultuda ortaya çıkan detaylar şöyle sıralanıyor;
|
FE 90mm f/2.8G Macro OSS
|
Distagon T* FE 35mm f/1.4 ZA
|
FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS
|
FE 28mm f/2.0
|Odak Uzaklığı:
|90mm
|35mm
|24-240mm
|28mm
|Filtre Çapı:
|62mm
|72mm
|72mm
|49mm
|Bağlantı yapısı:
|E-Mount
|E-Mount
|E-Mount
|E-Mount
|Diyafram Bıçağı:
|9
|9
|9
|9
|Ağırlık:
|602 gram
|630 gram
|708 gram
|200 gram
|Minimum Netleme Mesafesi:
|28cm
|30cm
|50cm
|29cm
|Minimum Diyafram Değeri:
|F/22
|F/16
|F/22
|F/22
|Maksimum Diyafram Değeri:
|F/2.8
|F/1.4
|F/3.5
|F/2.8
|Fiyat:
|1150 Euro
|1700 Euro
|1000 Euro
|450 Euro
Nikon
Nikon'dan fotoğraf makineleri için yeni kablosuz mikrofon: ME-W1
Gün içerisinde yeni geliştirdiği DSLR fotoğraf makinesi D7200 ve 83 kat optik yakınlaştırma yapabilen P900 kompakt fotoğraf makinesinin görücüye çıkartan Nikon, aynı zamanda DSLR modellerine özel olarak hazırladığı yeni kablosuz mikrofon modeli ME-W1'i de kullanıcıların karşısına çıkarttı. Videolara üst seviye ses kaydını kablosuz olarak sununa ve iki adet AAA batarya ile çalışabilen ME-W1, suya karşı dayanıklı olmasıyla dikkat çekiyor ve 50 metre mesafe içerisinde kullanılabiliyor. Mart ayı içerisinde satışa çıkacağı belirtilen kablosuz mikrofonunu fiyatı ise 250$ olarak belirlenmiş durumda.
Sektörel
Fotoğraf Endüstrisinin 2014 yılını özetleyen güzel bir video yayınladı
LensVid, kısa süre önce CIPA tarafından yayınlanan istatistikleri temel alarak fotoğraf endüstrisinin 2014 yılını anlatan güzel bir tanıtım videosunu yayınladı. Özetini maddeler halinde sıraladığımız videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilir, konu hakkında hazırlanan infografiği ise yukarıda inceleyebilirsiniz.
- 2014 yılında tüm türlerde fotoğraf makinesi üretimi ve satışı %31 oranında azaldı
- 2014 yılında DSLR ve aynasız fotoğraf makineleri için lens üretimi ve satışı %12 oranında azaldı
- Aynasız fotoğraf makineleri tüm pazarın %7'sini oluşturuyor
- Japonya halen fotoğraf endüstrisi için büyük bir market olarak öne çıkıyor
- Kompkat fotoğraf makinesi pazarı erimeye devam ediyor. 2010'da üretim 108 milyon ünite iken 2014 yılı itibariyle 29 milyon ünite seviyesine gerilemiş durumda. Bu değerin 2015 yılında da düşmesi bekleniyor
- 2014 yılı için aynasız fotoğraf makinesi satışı, IDC'nin 2012 tarihli raporunun 2014 yılı için koyduğu 13 milyonluk hedefine rağmen sadece 3 milyon seviyesine ulaşabilmiş durumda.
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1 inç algılayıcı boyutu
f:1.2 den başlıyor ve 7 kat yakınlaştırmada bile f:2.0 ye kadar açılabiliyor diyafram. görmek istediğimiz hareketler bunlar. umarım diğer taraftan sacma kısmalar olmaz.