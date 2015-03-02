Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Mart 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon

Canon PowerShot G17 önümüzdeki bahar aylarında geliyor

Görüntüleme tarafının önemli isimlerinden Canon, CanonRumors'un haberine göre PowerShot serisi üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi G17'yi önümüzdeki bahar aylarında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Teknik olarak f/1.2-2.0 diyafram aralığına sahip 7 kat optik yakınlaştırma yapabilen 24-168mm lense, DIGIC 6+ görüntü işlemcisine ve 1-inçlik geniş sensöre sahip olacağı söylenen makinenin, gövdesinin de magnezyum alaşımda imal edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Sony

Sony'nin yeni lensleri teknik olarak detaylandı

Sony'nin resmi olarak 4 Mart tarihinde duyurması beklenen FF (Tam Kare) uyumlu dört yeni E-Mount lensinin teknik detayları, görselleri ve resmi satış fiyatları ortaya çıktı. Bu doğrultuda ortaya çıkan detaylar şöyle sıralanıyor;

FE 90mm f/2.8G Macro OSS Distagon T* FE 35mm f/1.4 ZA FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS FE 28mm f/2.0 Odak Uzaklığı: 90mm 35mm 24-240mm 28mm Filtre Çapı: 62mm 72mm 72mm 49mm Bağlantı yapısı: E-Mount E-Mount E-Mount E-Mount Diyafram Bıçağı: 9 9 9 9 Ağırlık: 602 gram 630 gram 708 gram 200 gram Minimum Netleme Mesafesi: 28cm 30cm 50cm 29cm Minimum Diyafram Değeri: F/22 F/16 F/22 F/22 Maksimum Diyafram Değeri: F/2.8 F/1.4 F/3.5 F/2.8 Fiyat: 1150 Euro 1700 Euro 1000 Euro 450 Euro



Nikon

Nikon'dan fotoğraf makineleri için yeni kablosuz mikrofon: ME-W1

Gün içerisinde yeni geliştirdiği DSLR fotoğraf makinesi D7200 ve 83 kat optik yakınlaştırma yapabilen P900 kompakt fotoğraf makinesinin görücüye çıkartan Nikon, aynı zamanda DSLR modellerine özel olarak hazırladığı yeni kablosuz mikrofon modeli ME-W1'i de kullanıcıların karşısına çıkarttı. Videolara üst seviye ses kaydını kablosuz olarak sununa ve iki adet AAA batarya ile çalışabilen ME-W1, suya karşı dayanıklı olmasıyla dikkat çekiyor ve 50 metre mesafe içerisinde kullanılabiliyor. Mart ayı içerisinde satışa çıkacağı belirtilen kablosuz mikrofonunu fiyatı ise 250$ olarak belirlenmiş durumda.

Sektörel Fotoğraf Endüstrisinin 2014 yılını özetleyen güzel bir video yayınladı LensVid , kısa süre önce CIPA tarafından yayınlanan istatistikleri temel alarak fotoğraf endüstrisinin 2014 yılını anlatan güzel bir tanıtım videosunu yayınladı. Özetini maddeler halinde sıraladığımız videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilir, konu hakkında hazırlanan infografiği ise yukarıda inceleyebilirsiniz. , kısa süre önce CIPA tarafından yayınlanan istatistikleri temel alarak fotoğraf endüstrisinin 2014 yılını anlatan güzel bir tanıtım videosunu yayınladı. Özetini maddeler halinde sıraladığımız videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilir, konu hakkında hazırlanan infografiği ise yukarıda inceleyebilirsiniz. 2014 yılında tüm türlerde fotoğraf makinesi üretimi ve satışı %31 oranında azaldı

2014 yılında DSLR ve aynasız fotoğraf makineleri için lens üretimi ve satışı %12 oranında azaldı

Aynasız fotoğraf makineleri tüm pazarın %7'sini oluşturuyor

Japonya halen fotoğraf endüstrisi için büyük bir market olarak öne çıkıyor

Kompkat fotoğraf makinesi pazarı erimeye devam ediyor. 2010'da üretim 108 milyon ünite iken 2014 yılı itibariyle 29 milyon ünite seviyesine gerilemiş durumda. Bu değerin 2015 yılında da düşmesi bekleniyor

2014 yılı için aynasız fotoğraf makinesi satışı, IDC'nin 2012 tarihli raporunun 2014 yılı için koyduğu 13 milyonluk hedefine rağmen sadece 3 milyon seviyesine ulaşabilmiş durumda.

