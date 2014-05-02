Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Mayıs 2014"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony RX100M3 duyurusu 7 Mayıs tarihine kaldı

Sony’nin A77 II ile beraber dün duyurması beklenen yeni fotoğraf makinesi RX100M3, SonyAlphaRumors’un son haberine göre 7 Mayıs tarihine kaldı. Şimdilik 28-100mm f/1.8-2.8 lens ve açılabilir vizörle hazırlandığı bilinen RX100M3 ile beraber, 4K video çekebilen A7s’in de resmi satış fiyatı ortaya çıkabilir. (SAR)









Fujifilm





Fujifilm, X-E2’yi yazılımsal olarak güncelledi

X-Sistem’in yaratıcısı Fujifilm, serinin önemli üyelerinden X-E2 aynasız fotoğraf makinesini v2.0 sürümüne güncelledi. Makinenin bu yeni güncelleme ile kazandığı yenilik ve değişiklikler ise şu şekilde sıralandı;





1. Elektronik vizörün gecikme süresi 0.005 saniyeye düşürüldü ve dünyanın en hızlı elektronik vizörü haline getirildi.

2. Focus Peak Highligt (Manuel netleme odaklı) özelliğine farklı renk seçenekleri eklendi.

3. Fn tuşuna tayin edilebilen fonksiyonlar listesine yeni seçenekler eklendi.

4. Flaş modları arasına "Flaş kapalı" modu eklendi.

5. Film benzetimi serisinde üçüncü fotoğrafın "PRO Neg Hi" seçilmesine rağmen "ASTIA" olarak kayıt edilmesi sorunu giderildi.







