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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Mayıs 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   


Canon

Kullanılmış bir Canon Super Telephoto 1200mm f/5.6L EF USM lens modeli satışa çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un sınırlı sayıda ürettiği lenslerinden Super Telephoto 1200mm f/5.6L EF USM, az kullanılmış bir sürümüyle Amerika merkezli B&H üzerinde satışa çıktı. Uzun yıllardır kullanılmasına rağmen oldukça temiz olduğu belirtilen lensin, ilginç olan yanı ise 180 bin dolar fiyat etiketi bulunması. Elde kullanılamayan lens için firmanın hazırladığı özel videoyu da aşağıda izleyebilirsiniz.
Canon EOS-1D X Mark 2 hakkında yeni bilgiler geldi 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un üzerinde çalışmaya başladığını duyduğumuz yeni üst seviye DSLR fotoğraf makinesi EOS-1D X Mark 2 hakkında CanonRumors sitesi yeni bilgiler yayınladı. Bu doğrultuda dinamik aralık açısından çok büyük bir performans artışı getireceği söylenen modelin, piyasada şuan satılan bütün DSLR fotoğraf makinelerinden daha fazla durak sağlayacağı ve bütün işlem gücünü yeni DIGIC 7 işlemciden alacağı söyleniyor.

Bazı Canon 750D ile 760D DSLR fotoğraf makinelerinde sensör sorunu var
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un giriş-üst seviye yeni DSLR fotoğraf makineleri EOS 750D ve 760D, LensRentals sitesinin yaptığı incelemeler sonucunda ortaya çıktığı üzere sensör bazlı bir sorun taşıyorlar. Her 20 kameradan birinde görünen bu sorun, sensörün üzerinde yüzlerce ufak nokta ile kendini gösteriyor (Görsel üstte) ve F/16 gibi yüksek diyafram değerlerinden bu noktalar fotoğraflarda da kendini gösteriyor. Canon'un konu hakkında büyük bir inceleme içerisinde olduğu söylenirken, şirketin kısa bir süre içerisinde sorunlu makineleri geri çağırabileceği de söyleniyor.
Panasonic 
Panasonic G7, GX7 ile aynı sensörü taşıyabilir 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Panasonic'in yeni giriş yaptığımız Mayıs ayı içerisinde resmi olarak duyurması beklenen G6 yerine hazırladığı yeni fotoğraf makinesi G7, 4/3Rumors sitesinin son haberine göre GX7 içerisinde kullanılan 16 megapiksel çözünürlüğünde bir sensör taşıyacağı belirtiliyor. Makinenin herhangi ekstra bir yenilik taşımayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Not: Görsel G6'ya aittir. 

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Ciclista 4 yıl
Harbiden 'monster' ya o nasıl bir lenstir öyle :'(
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