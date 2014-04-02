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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Leica

Leica’nın “X Type 113” model isimli fotoğraf makinesi 2014 yılı içerisinde duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün eskimeyen firmalarından Leica’nın, “X Type 113” isimli yeni fotoğraf makinesini Kore Radyo Araştırma Ajansı üzerinde kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi için kayıtlandığı belirtilen makinenin, teknik detayları henüz bilinmiyor olsa da 2014 (Yüksek ihtimalle Photokina) yılı içerisinde duyurulabileceği tahmin ediliyor.



Canon

Canon, EOS C200 ve EOS C400’ü NAB 2014’de tanıtabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
“C” serisi altında profesyonel video çekimleri için kameralar hazırlayan Canon, gelen son bilgilere göre 5-10 Nisan tarihleri arasında Las Vegas merkezli düzenlenecek NAB fuarı kapsamında bu seriye C200 ve C400 modellerini de dahil edecek. C200’ün 4K çekim yapabilen giriş seviyesi bir model olacağı, C400’ün ise C500’ün altına konumlandırılacağı söyleniyor. Modellerin teknik detayları hakkında ise şimdilik açıklanmış ya da elde edilmiş bir bilgi bulunmuyor.



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1D C yi gördükten sonra dönüp benim 600D ye baktım. Oyuncak gibi kaldı
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3DneBandim 5 yıl Reklamı Geç »
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1D C yi gördükten sonra dönüp benim 600D ye baktım. Oyuncak gibi kaldı


100D si olan ne yapsın ? :D
1 Yanıt Yanıtla
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