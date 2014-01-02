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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Ocak 2014"

5 yıl
4,5b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    
Fotoğraf Dünyası  
2013 yılı için Japonya’da en çok satılan DSLR ve aynasız fotoğraf makineleri belli oldu  
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Daha önce de benzer araştırmaların altına imzasını atan BCNRanking, 2013 yılı için Japonya’da en çok satılan DSLR ve aynasız fotoğraf makinelerini açıkladı. Bu doğrultuda DSLR tarafında ilk üç sırayı Canon EOS Kiss X5 (600D), Nikon D3200 ve Nikon D5200 alırken, aynasız tarafta ise ilk üç sırayı Sony NEX-5R, Canon EOS M ve Olympus Pen E-PL5 modelleri aldı. Yayınlanan tam listeleri aşağıda inceleyebilirsiniz. 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
(PR)   
Nikon  
DigitalRev, Nikon’un retro tasarımlı yeni DSLR fotoğraf makinesi Df’i inceledi        
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer retro tasarımı ve içerisinde barındırdığı D4 sensörü ile dikkatleri üzerine çeken Nikon Df fotoğraf makinesini inceledi. Pure Photography adlı altına video özelliği olmadan gelen Nikon Df ile çekilen örnek fotoğrafları ve Kai’nin yorumlarını aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.  


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ozeba 5 yıl
Kimse kusurabakmasinda belki de nikonun bugune kadar yaptigi en gereksiz makineden bahsediyoruz suan:)
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serseri sirin 5 yıl
kai nikon df'i yerden yere vurmuş ya .....

makinenin büyük kaldığını söylüyor boyutu küçük olmalıymış. makinenin tek iyi yanı sensörü imiş. ayar tekerleklerini işlevsizmiş. menü içinden ayar yapmak gerekiyormuş.

bir de en sonda diyor ki güzel bir fikir ile gelmişler. daha cool olabilirmiş isterse nikon. artık canon'u takip etmeyi bırakmalıymış. kendisi olmalıymış.

kai açmış ağzını yummuş gözünü.
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