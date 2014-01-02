Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Fotoğraf Dünyası

2013 yılı için Japonya’da en çok satılan DSLR ve aynasız fotoğraf makineleri belli oldu

Daha önce de benzer araştırmaların altına imzasını atan BCNRanking, 2013 yılı için Japonya’da en çok satılan DSLR ve aynasız fotoğraf makinelerini açıkladı. Bu doğrultuda DSLR tarafında ilk üç sırayı Canon EOS Kiss X5 (600D), Nikon D3200 ve Nikon D5200 alırken, aynasız tarafta ise ilk üç sırayı Sony NEX-5R, Canon EOS M ve Olympus Pen E-PL5 modelleri aldı. Yayınlanan tam listeleri aşağıda inceleyebilirsiniz.

Nikon

DigitalRev, Nikon’un retro tasarımlı yeni DSLR fotoğraf makinesi Df’i inceledi

Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer retro tasarımı ve içerisinde barındırdığı D4 sensörü ile dikkatleri üzerine çeken Nikon Df fotoğraf makinesini inceledi. Pure Photography adlı altına video özelliği olmadan gelen Nikon Df ile çekilen örnek fotoğrafları ve Kai’nin yorumlarını aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.



