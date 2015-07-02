Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Temmuz 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon

Nikon'dan yeni lens duyuruları geldi!

Sektörün büyük ismi Nikon, uzun zamandır bilgilerini verdiğimiz yeni lensleri Nikkor 16-80mm f/2.8-4E, 500mm f/4E ve 600mm f/4E FL ED VR'ı resmi olarak duyurdu. Nikkor 16-80mm f/2.8-4E daha çok genel kullanım için hazırlanmış bir model ve 1070 fiyat etiketiyle ayı içerisinde satışa çıkıyor. Nikkor 500mm f/4E ve 600mm f/4E FL ED VR ise odak uzaklıklarıyla vahşi yaşam, havacılık ve spor fotoğrafçılığı için ideal birer seçenek oluşturuyor. Bu lensleri fiyatları ise sırasıyla 10,300$ ve 12,300$ seviyesinde. Bu iki canavar da Temmuz ayı içerisinde satışa çıkıyor

Fujifilm

Fujifilm, X-Sistem aynasız fotoğraf makinelerinde neden APS-C sensör tercih ettiğini açıkladı





X-Sistem ile büyük bir başarı elde eden Fujifilm, modellerinde FF (Tam Kare) yerine APS-C sensör kullanmasının nedenini açıkladı. Fujifilm'den Takashi Ueno verdiği röportaj kapsamında, başlangıçta APS-C, FF ve MFT sistemler arasında kalındığını ancak optimum balansı (MFT ufak, FF büyük) veren APS-C sensör yapısının tercih edildiğini belirtiyor.

FF sensörlerin yüksek fotoğraf kalitesi sunduğunu ancak bu sistem yapısında lenslerin oldukça büyük olması gerektiğini belirten Ueno, bunu istemedikleri için de APS-C tarafında kaldıklarını sözlerine ekliyor. Tam kare konusunda böyle düşünen Fujifilm'in, dedikoduları gelen orta format tarafında yapacakları ise şimdiden büyük merak uyandırıyor

Panasonic

8K Panasonic kameraların gelmesi 2020 yılını bulacak

Sektörün önemli isimlerinden Panasonic, Nikkan.co.jp isimli internet sitesinin verdiği son bilgiye göre 8K çözünürlükte çekim yapan kameralarını 2020 yılında satışa sunmayı planlıyor. Bu yüksek çözünürlük seviyesini kaldırabilecek 10. nesil yeni Venüs görüntü işlemcisi üzerinde çalışmaya devam ettiği belirtilen şirket, tahminler doğru çıkarsa bu teknik altyapıyı Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında aktif olarak kullanacak . Bu 8K'lık görüntülerden ayrıca 33 MP çözünürlüğünde fotoğraflar da elde edilebilecek.

Olympus

Olympus E-M10 Mark 2 ortaya çıktı

Digicameinfo sitesinin elde ettiği resmi kayıtlarda Olympus'un yeni aynasız sistem fotoğraf makinesi E-M10 Mark modeli ortaya çıktı. Detaylarına burada yer verdiğimiz E-M10 modelinin üzerine hazırlanan E-M10 Mark 2, tahminler doğru çıkarsa Temmuz sonu ya da Ağustos başında resmi olarak görücüye çıkartılacak